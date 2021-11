Horóscopo do dia (20/11/2021): previsão dos signos para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 20 de novembro de 2021, sábado.

Horóscopo de Áries

Esse sábado trará um momento de muita inspiração, sonhos e imaginação para os arianos. Então não leve as coisas tão a sério, encontre mais leveza no caos e nas dificuldades, evitando qualquer tipo de drama e com cuidado às ilusões. Esse é um dia que favorece atividades artísticas, como a música, dança e pintura!

Horóscopo de Touro

Hoje e ao decorrer desse final de semana será necessário confiar e ouvir mais a sua intuição! Sabe todas as respostas que você está procurando? Elas serão encontradas quando você silenciar o seu mental e então encontrar uma visão mais otimista e inspiradora da sua realidade. Muito cuidado com interferências do ego nesse momento, ouça a sua essência.

Horóscopo de Gêmeos

Por conta do eclipse que aconteceu você pode sentir que tudo fica muito intenso emocionalmente para você, então é importante que tenha mais paciência com as suas emoções. Às vezes você prefere fazer tudo de forma mais prática e realista, mas esse momento pede um pouco mais de subjetividade e imaginação.

Horóscopo de Câncer

Tudo indica que hoje e nos próximos dias você irá colher os frutos das últimas ações, investimentos e escolhas. É importante que tenha mais consciência dos seus passos para evitar tomar atitudes que não são exatamente o que você gostaria de fazer. Esse é um momento onde é preciso ser mais honesto consigo mesmo, câncer.

Horóscopo de Leão

Esse é um momento ideal para que você, leonino, veja a vida de uma forma mais equilibrada e ampla. Nem tudo precisa ser “8 ou 80”, às vezes o melhor caminho é o do meio! Aproveite a boa energia de hoje e faça mais atividades que te tragam inspiração e alegria, se divertindo mais ao longo do dia e dos trabalhos mais chatinhos.

Horóscopo de Virgem

Neste dia os astros mostram a importância de você ter os pés no chão em relação aos seus sonhos. É importante que saiba enxergar se você precisa acreditar mais naquilo que quer para si mesmo ou se precisa de mais controle sobre essas ideias. É um momento para agir com maturidade diante suas expectativas e realidades.

Horóscopo de Libra

Seu sábado será revigorante, libriano, aproveite para fazer atividades que te energizam e até para dormir mais cedo. Por conta de alguns aspectos, você tende ficar mais “esponjinha”, absorvendo muito do que se passa ao redor. Se puder, tome um banho de sal grosso ou passe um óleo essencial de lavanda. Seu corpo e sua energia precisam ser purificados!

Horóscopo de Escorpião

Dia inspirador para os escorpianos. Pode até ser que a solução de algum problema apareça em um sonho, fique esperto, afinal, sonhos sempre trazem alguma mensagem. Insights poderão surgir, trazendo ideias que venham libertá-lo de problemas antigos.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, hoje os astros estarão lhe proporcionando um momento de inspiração, se puder, diminua o ritmo ficando mais contemplativo, escutando a sua voz interior, meditando, apreciando a natureza. A criatividade tenderá a brotar pelo fato de que estará mais sensível. Tenha cautela com os excessos e com as distrações.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje é um dia excelente para resolver questões burocráticas e concluir aquelas tarefas que são mais chatinhas e que exigem maior paciência, também está ótimo para se dedicar com muito afinco e disciplina ao que precisa ser feito. Então saiba aproveitar dessa energia de grande eficiência começando o final de semana com o pé direito!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje os astros querem te questionar: que tipo de vida realmente faz seu coração vibrar? O que você sempre desejou, às vezes desde criança, ou o que te inspira profundamente hoje em dia? Reflita sobre isso e se comprometa com a sua felicidade!

Horóscopo de Peixes

Peixes, hoje o universo te pede para que se sinta profundamente grato e que tenha em mente de que tudo é possível, sim! Agradeça pelas pequenas coisas do seu dia-a-dia e, dentre todas as possibilidades, escolha concretizar os seus sonhos com muita confiança, comprometimento e criatividade.

