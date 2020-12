Horóscopo do dia (20/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 20 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Você se sentirá super receptivo e disposto a fazer novas amizades e conhecer novos lugares, aproveite esse momento para fazer tudo o que não fez nesse ano. Também é um período oportuno de resolver pendencias de assuntos que ficaram mal entendidos com algumas pessoas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Horóscopo de Touro

Não se prenda às sensações de perdas, contabilize em todos os ganhos e conquistas desse ano, não fique pensando no que você deveria ter feito, foque naquilo que você fez e deu certo! E tudo o que você não fez, leve de lição para o próximo ano e busque maior dedicação e compromisso.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje é um dia para encarar seus medos, fique atento, pois pode ser que a vida te apresente alguma situação desafiadora que te mostre que é preciso soltar de padrões e comportamentos que não são seus. Mas também esse é um ótimo dia para viver prazeres, se relacionar, comer e beber coisas que você mais gosta!

Horóscopo de Câncer

Fique bem esperta com seus insights hoje, você poderá ter boas ideias para ganhar dinheiro extra, mas tome nota delas e estude com calma, não saia se arriscando sem se planejar! Muitas coisas podem ser reveladas hoje e você se surpreenderá com isso, não se deixe abalar muito com essas descobertas.

Horóscopo de Leão

Fim de ano e você pode estar pensando “aquilo que eu tanto queria ainda não aconteceu comigo…”, saiba que isso tem todo o potencial de acontecer, só não se materializou ainda pois não chegou o melhor o momento. Aproveite para usar o dia de hoje como uma página em branco para planejar e materializar o que deseja!

Horóscopo de Virgem

Não deixe que pendencias e lembranças do passado venha te atrapalhar te tirando o foco do momento presente. Lembre-se que não tem como mexer no passado, mas tem como mexer no agora e no futuro. Então dedique energia para o atual momento da sua vida e coloque uma pedra, bem grande, nas histórias passadas.

Horóscopo de Libra

Poderá haver um certo desconforto e até mesmo uma certa tensão entre suas prioridades e prioridades de terceiros, por tanto é preciso ponderar muito bem a necessidade de cada lado. Saiba dizer não nos momentos certos! Mas também é importante saber trabalhar em equipe.

Horóscopo de Escorpião

Tente se acalmar, controle seu nervosismo e ansiedade, pois isso pode ser prejudicial para o seu relacionamento com amigos e familiares, podendo provocar momentos de tensões e desentendimentos desnecessários. Às vezes você fica não fixa em uma ideia e acaba ignorando todas as outras possibilidades que existem! Fique alerta!

Horóscopo de Sagitário

Nesse dia tire uns minutinhos para se conectar consigo e com a espiritualidade, peça aos seus guias e anjo da guarda proteção, clareza e sabedoria! Também aproveite esse dia para fazer coisas inovadoras, esse é um dia potente de expansão de criatividade. Foque em uma nova alimentação, um novo projeto, procure novas músicas ou novos filmes para ver nas férias!

Horóscopo de Capricórnio

É importante aprender a expor suas ideias e mostrar que suas opiniões podem fazer o diferencial para alguns assuntos, pois você é uma pessoa super inteligente e tem grande facilidade de solucionar diversas situações. Mas saiba como chegar na pessoa e como falar, não seja duro e tenha paciência.

Horóscopo de Aquário

Saturno e Júpiter acabaram de chegar no seu signo e hoje eles fazem uma conjunção exata, sendo esse um momento oportuno para novas amizades, novas ideologias e novos conhecimentos. Se prepare, pois os próximos dias tendem a ser cheio de surpresas e mudanças que irão marcar a sua vida!

Horóscopo de Peixes

A lua encontra com netuno no seu signo, tudo pode ficar meio instável e confuso hoje. Use o seu dia apenas para descansar, será fundamental! A sensação de estar nas nuvens, no mundo da imaginação, impede a realização de coisas práticas. A melhor sugestão é fazer coisas que envolvam arte, como assistir a um filme, ouvir música, dançar ou simplesmente observar as estrelas!

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica