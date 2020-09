Horóscopo do dia 20/9: confira a previsão desse domingo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 20/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Horóscopo do dia 20/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Observe mais a sua volta e aceite os convites que o universo vem te dando! Às vezes desacreditamos das possibilidades e não nos achamos merecedores de tal e perdemos grandes chances que o universo nos dá de realmente fazer algo diferente em nossas vidas. Tenta lamentar mais os fracassos e comemorar mais as pequenas conquistas!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Áries

Horóscopo do dia 20/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Pare de tentar carregar o mundo nas costas, tire de ti esse peso que não te pertence. Será que esse peso todo aí realmente é seu? Se conecte com suas crenças, e espiritualidade e peça para que lhe deem serenidade e sabedoria para lidar melhor com suas questões!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Touro

Horóscopo do dia 20/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Algum desafio está prestes a chegar, mas não recue, vá pra cima! Confia na sua força e faça acontecer, você tem a força necessária para ultrapassar qualquer obstáculo com maestria. É o momento de ouvir os seus desejos e fortalecer o seu desenvolvimento pessoal dentro da área que esse desafio surgir!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Gêmeos

Horóscopo do dia 20/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

Hoje os astros pedem para que você acredite mais em si e na sua força! O céu do dia está lhe oferecendo sucesso e positividade, agarre isso! Aprenda a valorizar os bons momentos e apoie pessoas que você ama. Continue firme e não perca a fé em você e nos seus!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Câncer

Horóscopo do dia 20/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

O planeta vênus, que está no seu signo, faz hoje um aspecto desarmônico com a lua, podendo causar uma letargia. É melhor se permitir a horas tranquilas de relaxamento e descanso! Poderá haver uma insatisfação emocional aliada a uma carência afetiva. Cuide com a dramatização e não é recomendável discussões com o parceiro.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Leão

Horóscopo do dia 18/9 para Virgem – (23/08 – 22/09)

É importante levar esse dia com mais leveza em todas suas relações e principalmente na relação de você com você mesma. Tente não cobrar demais dos outros e nem de si. Busque novas formas de se motivar no seu cotidiano, a vida é uma caixinha de surpresas! Olhe com mais amorosidade para as situações desafiadoras, é só um momento.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Busque uma maior conexão com aquilo que você crê e peça para que lhe ajudem a aceitar o que não pode mudar, coragem para fazer as mudanças necessárias e sabedoria para que você saiba agir diante essas situações. Lembre-se que a vida acontece aos poucos, tenha paciência!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Com a energia da lua nova no seu signo hoje, é um dia de grande potencia para novas ciclos! Para que tudo flua da melhor forma, é importante aceitar que algumas coisas precisam chegar ao fim. Essa lua lhe chama para um mergulho intenso e profundo em si. Vá de encontro com a sua essência!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Hoje acontece um aspecto lindo no céu que te promete mais harmonia e entendimento. É um dia onde seus ânimos estarão exaltados e há um aumento da fé e otimismo em dias melhores. Aproveite dessa energia e a expanda, levando alto-astral para aqueles que estiverem desanimados.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Se permita a um tempo para se refrescar! Inicie esses projetos que estão na sua mente e se abra para novos relacionamentos. Se tiver em uma relação, se permita a curtir mais com seu companheiro! Pense que às vezes a vida só é dura porque nós a deixamos assim, e da mesma forma que podemos deixar ela dura, também podemos deixa-la leve!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

O seu dia começa um pouco tenso, com uma energia agitada e que desorganiza toda sua programação e planos. É importante você manter uma leveza diante dos fatos e ter um plano B para qualquer eventual mudança vai assegurar maior equilíbrio emocional hoje. Não se afobe!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

O planeta netuno, que está em peixes, faz um aspecto super bacana com a lua, lhe proporcionando uma fé mais elevada, condições de fazer planos para a sua nova semana e trazendo uma melhor aceitação do fluxo natural das coisas, sem criar resistência. Se deixe levar por essa energia de leveza e encanto!