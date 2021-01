Previsão do seu horóscopo do dia para 21 de janeiro de 2021

Seu horóscopo do dia para quinta-feira, 21 de janeiro, começa com a Lua em Touro e o Sol em Aquário – mas como isso afetará seu horóscopo hoje? Leia abaixo para descobrir o que as estrelas reservam para o seu signo.

Horóscopo do dia: qual é o seu signo?

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 21 de maio

Gêmeos: 22 de maio a 21 de junho

Câncer: 22 de junho a 23 de julho

Leão: 24 de julho a 23 de agosto

Virgem: 24 de agosto a 23 de setembro

Libra: 24 de setembro a 23 de outubro

Escorpião: 24 de outubro a 22 de novembro

Sagitário: 23 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 21 de janeiro

Aquário: 22 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

HORÓSCOPO DE ÁRIES

O horóscopo do dia indica que você acordará com o corpo muito bem disposto para viver o dia de hoje, então que tal começar sua manhã praticando exercícios? Aproveite também essa boa disposição no seu trabalho para conquistar mais território, alcançar suas metas e ser produtivo. Mas tenha cautela pra não agir na impulsividade e ser muito mandão!

HORÓSCOPO DE TOURO

A lua encontra com urano e marte, que estão no seu signo hoje, então espera por dia movimentado por aqui! Hoje é um ótimo dia para alterar hábitos que prejudiquem a saúde. Aqui, o clima favorece de forma impar os relacionamentos em que os parceiros sejam muito diferentes. A espontaneidade dos sentimentos é libertadora! Tome um cuidado com ansiedade. O que achou do seu horóscopo do dia?

GÊMEOS

O dia de hoje pode te trazer um clima nostálgico, cheio de lembranças e sentimentos. Vai ser gostoso relembrar algumas coisas, mas cuide para não se apegar a nada disso que ficou no passado! Procure também contribuir com algo, com alguém, ofereça uma mão, uma ajuda, seja gentil e você verá que gentileza gera gentileza!

HORÓSCOPO DE CÂNCER

Os astros reservam algumas mudanças para você no dia de hoje, inclusive algumas mudanças inesperadas, que você não imaginava que poderiam acontecer tão rapidamente; esteja preparada! Tenha cuidado com a ansiedade e a pressa de fazer as coisas ou para chegar nos lugares, o dia pode inclinar para acidentes e imprevistos.

HORÓSCOPO DE LEÃO

É hora de pensar sobre o que não te serve mais. Esse é um período de renascimento, ou seja, comece o dia meditando sobre o que não te serve mais, como aquela roupa que você guarda há anos achando que um dia vai usar, mas nunca usa. Hábitos que não acrescentam, relações desgastadas, aquilo que você prometeu que mudaria, mas até agora não mudou… Comece a trocar tudo isso pelo novo! O que achou do seu horóscopo do dia?

VIRGEM

Entenda que nem tudo precisa ser levado com seriedade, deixando de lado os momentos de prazer. Na hora de descansar, descanse. Lembre que os dias da semana também pode ser leves e divertidos: veja séries, ouça música, dance, coma algo gostoso, etc. Ser disciplinado é diferente de se auto repreender.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Às vezes o desanimo com algumas questões da vida faz com que as ideias se tornem irreais, levando à ilusão de que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Comece a anotar todo dia ao menos um motivo pelo qual você é grato, isso te ajudará a ter mais consciência sobre si mesmo e se sentirá mais otimista com a sua vida! Expressar sentimentos será de grande valia!

ESCORPIÃO

Que tal tentar desapegar de algumas coisas nessa quinta-feira? Comece seu dia de uma forma totalmente inovadora, tente algo diferente hoje, um exercício que você nunca fez, um caminho novo para o trabalho, um café da manhã diferente. É um dia para você seguir seu coração e tomar atitudes mais leves. Se jogue nas aventuras da vida!

HORÓSCOPO DE SAGITÁRIO

Seu dia começa com um estado mental e emocional mais inclinado para a impaciência o que pode te deixar indisposta com as rotinas! Um conselho é procurar dar uma variada no seu dia, fazer as coisas em outra ordem. Tome cuidado também com a alimentação, que deve ser saudável, evitando gorduras. Uma insatisfação emocional pode vir fortemente hoje, sobretudo com pessoas próximas.

HORÓSCOPO DE CAPRICÓRNIO

Essa quinta tem tudo para ser um dia super otimista para os capricornianos. Sentimento de completude e realização tendem a predominar no dia de hoje! Aproveite a vibe para de fato poder fazer tudo com muito amor e dedicação. É importante ficar de olho na autocrítica e na vontade de atingir uma perfeição inexistente. Lembre-se: melhor feito do que perfeito! O que achou do seu horóscopo do dia?

HORÓSCOPO DE AQUÁRIO

É preciso agir, ter postura, tomar uma atitude e fazer algo de útil! Nada de ficar se esquivando dos problemas, dos deveres e das escolhas. É um dia oportuno para encontrar novas soluções criativas para alguns problemas que vem te tirando o sono há dias. Mas se mova, não fique parado, faça algo inusitado! Se está com alguma ideia, algum projeto em mente, vontade de iniciar algo na sua vida, aproveite o dia de hoje também que estará totalmente favorável!

HORÓSCOPO DE PEIXES

Hoje você vai precisar ter jogo de cintura, vai precisar de um certo equilíbrio tanto físico como emocional. Talvez sinta suas emoções bagunçadas e oscilando por conta de alguns aspectos da sua vida material. Se tiver alguma grande dúvida te consumindo, é necessário tomar uma decisão para que as coisas se acalmem. Não tente ficar equilibrando duas coisas opostas ao mesmo tempo. Escolha apenas uma!