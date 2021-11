Horóscopo do dia (21/11/2021): previsão dos signos para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 21 de novembro de 2021, domingo.

Horóscopo de Áries

Hoje os astros oferecem para você uma visão mais ampla, encontrando um maior entendimento sobre algumas questões da sua vida pessoal! É um dia para cultivar a compaixão e a gratidão, forma sincera. Tenha cautela com os dramas!

Horóscopo de Touro

Os astros preveem um domingo e uma semana excelente para você, taurino. É um período para acessar ainda mais seus dons, talentos, essência e brilho interno! Também é muito bacana e especial para se conectar com a sua criança interior e descobrir o que te dá alegria genuína.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, decepções fazem parte da vida. Resultados negativos também são parte do processo de aprendizagem. Não se deixe abater por algo que saiu do seu controle, foque no que dá para ser feito no momento. Nada de se deixar levar pelo pessimismo e muito cuidado com a auto exigência de perfeccionismo.

Horóscopo de Câncer

Termine seu final de semana e inicie a sua semana fazendo planos para o que você deseja alcançar, câncer. Entenda também que está tudo bem se eles mudarem com o tempo, afinal, nada é permanente! Mas saiba que o importante é se motivar a criar movimento a partir de hoje, de acordo com aquilo que faz sentido no fundo do seu coração.

Horóscopo de Leão

Inicie a sua manhã com comprometimento, então já adiante aquilo que for mais importante para esse período ou para a sua semana. Se possível, evite grandes decisões, conversas e reuniões na parte da tarde para assim evitar conflitos e chateações, pois a energia não estará tão favorável ou harmônica.

Horóscopo de Virgem

Seu domingo pode ser mais acelerado, virginiano. Busque fazer coisas que te ajudem a relaxar. Algo legal para fazer no final do dia é tomar um banho de ervas, lavanda ou camomila, irão te ajudar a desacelerar e liberar possíveis angustias e autocobranças.

Horóscopo de Libra

Neste domingo algumas situações podem estar chegando a um ápice e sentimentos desafiadores podem estar mais intensos, portanto, é importante saber trabalhar a sua calma, equilíbrio e observar suas emoções! Algumas coisas que podem ser evidenciadas hoje requerem alguma resolução!

Horóscopo de Escorpião

Aproveite a energia revolucionária e sensível para se conectar com o seu Eu Superior, suas crenças e espiritualidade e refletir com muita sinceridade sobre questões profundas da sua vida, seus sonhos e seu trabalho. Quais tipos de comportamentos você vem tendo que você sabe que precisam serem transformados para que você possa conquistar/alcançar seus sonhos?

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, nesse domingo a sua sensibilidade estará aflorada e será bem notável! Haverá também um entendimento maior sobre a forma como algumas coisas da sua vida vem se apresentando para você. Você estará aceitando com mais facilidade essas situações e os desafios, afim de superar qualquer obstáculo.

Horóscopo de Capricórnio

A semana poderá terminar com um astral mais intenso e um pouco mais nebuloso. Tente não ficar no fundo do poço e não se entregar facilmente aos sentimentos e energias ruins. Opte por fazer atividades e estar com pessoas positivas que te energizam! Que tal tomar um banho de ervas de alecrim?!

Horóscopo de Aquário

Aquário, antes de iniciar mais uma semana de trabalho, tire alguns minutos desse domingo para se organizar, conferir direitinho sua agenda de compromissos e tarefas, verificando seus prazos e também lembrando de acrescentar atividades de relaxamento e bem-estar na sua rotina! Afinal, não é só de trabalho que se vive o ser humano!

Horóscopo de Peixes

O astral desse domingo está oportuno para esclarecer suas intenções com alguém e vice-versa. Também é um bom momento para conciliações ou esclarecer qualquer outro mal entendido. A energia de empatia e amizade paira fortemente, o que facilita a compreensão de todas as partes!

