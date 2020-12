Horóscopo do dia (21/12/2020): previsão de hoje para seu signo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 21 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Lembre-se: foi um ano difícil, mas encontrar gratidão é fundamental.

Horóscopo de Áries

Não desista e nem desanime por não ter conseguido alcançar todas as suas metas até agora, é importante persistir, se faz sentido para você, continue insistindo e assim conseguirá concretizar o que tanto quer ainda. Mantenha-se sempre em movimento, otimista, com a cabeça erguida e sabendo se levantar após os tombos da vida.

Horóscopo de Touro

É necessário ir à luta pelos seus ideais. Por isso vá até o fim com suas decisões, use toda sua persistência e vontade taurina para chegar aonde quer. Se organize e se planeja! Mas sempre esteja com os pés no chão, honrando sua verdade. É preciso ter cuidado com a sua teimosia e saber o momento necessário de dar o braço a torcer.

Horóscopo de Gêmeos

Muito do sucesso e reconhecimento que você irá conquistar, está totalmente ligado à sua mente genial, suas ideias criativas e inovadoras. As vezes veem um espirito progressista em você! Não tenha receio de ousar, não deixe que a auto sabotagem te impeça de criar coisas novas. Confie mais em você!

Horóscopo de Câncer

Fique esperta com a sua ingenuidade para não se deixar levar nas conversas de pessoas manipuladoras. Se proteja de amizades falsas e pessoas interesseiras. Você tende a querer ajudar todos, acolher o problema de todos, mas isso pode te prejudicar. Esse é um momento para se cuidar e se acolher!

Horóscopo de Leão

Aspectos desarmônicos rolam hoje e algumas coisas tendem a não dar certo e com isso a insatisfação pode surgir. Melhor mesmo é deixar as decisões para outra hora, pois quando se faz algo sem propósito o resultado não é tão positivo. Então melhor usar esse dia para refletir melhor antes de tomar uma atitude!

Horóscopo de Virgem

Tenha cautela hoje, pois as palavras ditas no calor das emoções podem ferir. Revisar os textos e as fotos que vão ser postadas nas redes sociais é importante também para evitar desgastes ou arrependimentos. Pode acontecer de você criticar alguém de forma muito inconsciente, por tanto, se policie se não quiser desavenças.

Horóscopo de Libra

Cuidado com a dispersão, busque se concentrar nos assuntos que são realmente do seu interesse, evitando perder tempo com bobagens que te desviam do caminho de seus objetivos. Fique ligada também para não por a vontade do outro a cima da sua própria só para agradar!

Horóscopo de Escorpião

Nesta manhã, se arriscar pode ser bem estimulante, tentar fazer algo novo ou se lançar numa nova aventura, mas deste que tenha em mente um objetivo! Mas aproveite para se mexer, tentar uma coisa diferente. Opte por uma alimentação mais leve também, pois há tendências para mal estar no estomago.

Horóscopo de Sagitário

Fique tranquila, pois a sorte e a ajuda sempre chegam. Aprender a confiar, saber que tudo passa e ter uma atitude proativa diante de uma situação é a solução de muita coisa! Confia no tempo e no ritmo da sua vida, tudo vem e acontece no período exato!

Horóscopo de Capricórnio

Logo pela manhã o astro rei, o Sol, entra no seu signo, trazendo vitalidade, energia, ânimo, vontade e destaque! Nos próximos dias você se sentirá mais disposto às conquistas, a realizar seus desejos e atividades criativas. É um ótimo momento para planejar algo, traçar planos e dar à luz a algo novo! Beba muita água e tome vitamina D.

Horóscopo de Aquário

Os astros estão conspirando a seu favor, relacionamentos, ideias e tudo o que começar hoje, tende a ser duradouro. Hoje o senso de responsabilidade dá o tom do seu dia, por tanto é precisar agir com autorresponsabilidade e não fazer por fazer de forma irracional. Pense naquilo que você realmente quer.

Horóscopo de Peixes

Pense de forma positiva e criativa, os astros indicam que você terá a possibilidade de transformar todos os seus obstáculos em vitórias! Saiba fazer limonada com os limões que a vida lhe dá. Não se deprima e nem se desespere diante ao primeiro problema que aparecer, mostre que você é merecedor de tudo o que quer!

