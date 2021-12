Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 21 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (21/12/2021): previsão do signo de terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 21 de dezembro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

Áries, não é hora de pessimismo, não é o momento de se punir por algumas coisas que não deram certas ao longo de 2021. Saiba que tudo acontece da forma que tem que ser. Encontre mais beleza e encanto na sua jornada! Os astros favorecem a purificação de sentimentos ruins.

Horóscopo de Touro

Touro, o Universo te convida a continuar seguindo seus sonhos. Persista! Se há algo lhe trazendo medo ou insegurança, saiba que você tem a capacidade de superar isso, apenas confie! Vá atrás do que você quer com sinceridade e verá que as coisas se resolverão com facilidade.

Horóscopo de Gêmeos

É hora de confrontar o que te traz dor, geminiano. Pare de fugir de tais incômodos. O momento também é oportuno para reavaliar as coisas, fazer aquele balanço de fim de ano! Observe se você não está se apegando no que não te faz bem, pois essas situações que tem te feito mal precisam ser afastadas de você para começar 2022 de forma mais leve.

Horóscopo de Câncer

Câncer, essa terça-feira vai ser gloriosa! A autoestima estará lá em cima, desfrute. Com a Lua Cheia no céu, o entusiasmo é contagiante. Você se sentirá pronto para qualquer coisa, inclusive, para celebrar a vida e suas conquistas de 2021. O astral favorece a criatividade e o lazer!

Horóscopo de Leão

Leonino, nos próximos dias você viverá dias de maio responsabilidade. Você vai sentir que será necessário agir de forma mais centrada, pé no chão e compromissada. O momento é oportuno para traçar suas metas para o novo ano que está chegando e planejar cada mês!

Horóscopo de Virgem

Hoje os astros querem te impulsionar a ir com coragem atrás do que acredita, virgem! Você está sendo guiado e amparado pelo universo. O momento é oportuno para, finalmente, tomar algumas atitudes e fazer escolhas importantes. Coloque mais a sua opinião nas coisas!

Horóscopo de Libra

Não fique ressentido caso você não seja reconhecido por seus afazeres, libra, pode ser mais vantajoso reconhecer o valor do outro nesse momento. É um período para ser generoso e evitar carências e egocentrismo.

Horóscopo de Escorpião

Neste dia não conte tanto com o apoio das pessoas ao seu redor, principalmente daquelas que são mais poderosas, que possuem um cargo bastante superior. Também evite medir forças com quem quer que seja. O astral dessa terça está intenso e as situações poderão sair do controle rapidamente.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, esse é um dia para ter coragem. A vida lhe pedirá movimento e ação. Se você deseja algo, vá atrás de conseguir, não fique procurando motivos que te desanimam. Saiba que você tem habilidade suficiente para conquistar o que deseja.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje, às 13h00, o astro rei ingressa no seu signo e junto com esse movimento teremos o Solstício de Verão! Esse é um marco de muito otimismo e alegria para a sua vida, capricorniano. Você viverá dias mais leves e com muito alto astral. Excelente período para confiar em si e nos seus planos!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, com a Lua Cheia o no céu, o período é de movimentação! Se você ficar parado, nada acontecerá e nada será modificado. Lute pelas transformações que você quer que ocorram, essa é a hora. Deixe transparecer mais gentileza e simpatia com os demais.

Horóscopo de Peixes

Terça-feira profunda por aqui. Peixes, o universo te convida hoje a observar as situações com neutralidade, sem classificar as coisas como boas ou ruins. Nesse momento é preciso simplesmente viver o que a vida tem pra te entregar sem fazer juízo de valor. As coisas são o que são, ao entender isso, tudo flui.