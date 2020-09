Horóscopo do dia (21/9): confira a previsão dessa segunda-feira

Quer começar a semana com o pé direito? Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 21/09 e veja o que os astros reservam para você.

Horóscopo do dia (21/9) para Áries

Alegra-se! Erga a cabeça e volte ao seu eixo! É um dia para se amar, se entender e estar mais próxima de si mesma. Os astros mostram que há muita felicidade no seu caminho. Chega de olhar pra baixo, confie na sua luz, você é linda e traz luz onde passa. Reconheça a sua força!

Horóscopo do dia (21/9) para Touro

Com essa lua nova ainda fazendo efeito, é momento de equilibrar o material e o emocional. É hora de trabalhar sua energia de equilíbrio! Veja esse dia como uma oportunidade de reestabelecer o seu eixo de equilíbrio. Tem coisa boa para chegar. Novas ideias e novos movimentos serão feitos.

Horóscopo do dia (21/9) para Gêmeos

É um dia para se ter cuidado com os pensamentos e pessoas sugadoras de energia. É importantíssimo cuidar dos seus pensamentos a cima de tudo, que podem te sabotar e te jogar para baixo acabando com sua própria energia! Encontre dentro de si mesma formas que aumentem teu foco e direcionamento para com seus planos dessa semana!

Horóscopo do dia (21/9) para Câncer

Hoje sua energia pode oscilar bastante, direcione suas prioridades e sustente seus ideais, confie mais em você! Acredite que você consegue sim realizar seus planos e alcançar seus objetivos. É um momento de cultivar uma amizade consigo mesma, aprendendo ser sua melhor companhia!

Horóscopo do dia (21/9) para Leão

Ei, abra seus olhos perante as situações a sua volta! Você pode estar bloqueando suas emoções ou pensamentos e recusando-se a aceitar o que está na sua frente. Respire fundo e observe a situação com honestidade, é o momento de sentir e compreender o que se passa dentro e fora de você. Não fuja dos problemas!

Horóscopo do dia (21/9) para Virgem

Hoje, o dia lhe proporciona uma ótima sensação de bem-estar físico e emocional, que te ajuda a aceitar melhor os fatos da vida sob uma ótica mais clara e mais consciente. Ideias, projetos e relacionamentos que estavam parados saem das sombras e revelam suas possibilidades de desenvolvimento e brilho!

Horóscopo do dia (21/9) para Libra

Mercúrio, que está no seu signo, faz vários aspectos desafiadores com outros planetas hoje. É bom ter muita cautela com as palavras e ações. Nada de agir sem pensar e ponderar. Cuide também para não ser rígida demais e exigente demais com os outros.

Horóscopo para Escorpião

A energia do seu dia está predisposta a transformações. Excelente dia para reformular ideias e projetos, é o período certo para dar novos passos! Confia na sua intuição nesse momento. É um dia para se divertir e ter boas conversas.

Horóscopo para Sagitário

Liberte o que te faz mal! Ficar insistindo nisso dói muito mais do que deixar ir. Revise com carinho seus apegos, sentimentos e obsessões, é um momento de liberação! Sinta a liberdade que você tanto busca, dentro de si! Rompa com toda sua rigidez.

Horóscopo para Capricórnio

Com as emoções no devido lugar e sob controle, esse é um bom dia para planejar bem a sua semana, de forma que caibam todas as coisas com aproveitamento do tempo! Tudo o que você planejar hoje, tenderá a ser cumprido com maior facilidade. Também é um momento bacana de ouvir um conselho de uma pessoa mais experiente!

Horóscopo para Aquário

Tenha maior convicção dos seus desejos! Entender bem aquilo que quer e assumir o seu sentimento para você mesma será essencial na sua jornada. Vá com clareza, sabendo o que quer e pra onde quer ir, por tanto seja firme com os seus ideais e não deixe que o medo dos outros te influenciem!

Horóscopo do dia (21/9) para Peixes

Os astros vêm pra você com um recado bem claro: pare de valorizar quem não te valoriza! Pode ser uma fase difícil, mas já está se findando. Um novo ciclo está prestes a começar. Encontre os seus limites e respeite os limites dos outros.