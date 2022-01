Confira o horóscopo do dia - Foto: reprodução

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse sábado, 22 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (22/01/2022): previsão dos signos para sábado

Horóscopo de Áries

Esse será um final de semana importante para olhar e cuidar mais dos seus sentimentos e emoções. Você vem de uma fase de bastante reflexão, e essas reflexões poderão lhe trazer respostas transformadoras. Ariano, esteja disposto a transformar a si mesmo e a sua vida para poder seguir novos rumos!

Horóscopo de Touro

Taurino, curas emocionais intensas poderão ocorrer nos próximos dias, abra-se para vive-las! Acolha a si mesmo e as pessoas a sua volta. Cada troca sincera que você tem, cada vez que você ouve a experiência do outro, mais você aprende sobre a vida e sobre si mesmo.

Horóscopo de Gêmeos

Nesse sábado você vai precisar pegar mais leve geminiano, também é melhor que evite tomar decisões e compras importantes hoje, pois os aspectos astrais não estão muito favoráveis e pode dar alguma confusão. O ideal para hoje é que faça atividades mais descontraídas, sem tantos compromissos sérios.

Horóscopo de Câncer

Neste dia você pode se sentir mais eficiente, isso vai ser bom e vai te ajudar a resolver o que for preciso, de forma bem prática e direta. Estudos e leituras também estão super favorecidos nesse sábado, assim como tarefas que envolvam escrita e organização.

Horóscopo de Leão

Leonino, caso você sinta uma inquietude, ansiedade e perceba que está sendo mais desafiador se concentrar em estudos, desenvolvimento de projetos ou tomada de decisões, procure ser gentil consigo e não se cobrar tanto. As coisas irão fluir e clarear no tempo perfeito!

Horóscopo de Virgem

O seu sábado está perfeito para planejamento, mas com flexibilidade, tendo em mente que os planos podem ser alterados conforme novos insights forem surgindo ao longo do dia e dos próximos, e está tudo bem! Se permita as alterações e mudanças de ideias.

Horóscopo de Libra

Hoje o universo te convida a criar movimentos internos, libriano! Coloque no papel ideias e possibilidades de caminhos para os seus sonhos. Pode ser bastante produtivo revisitar projetos passados e analisar suas falhas. Também converse com pessoas que você tem de referência.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, faça alguns testes de mudança de rotina, pode ser bem bacana nesse momento. Mesmo que você tenha horários fixos com trabalho e outras obrigações, experimente distribuir suas outras tarefas de uma forma diferente para ver o que funciona melhor pra você. Assim você sentirá maior liberdade na vida.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, quando você sentir incerteza sobre algo, pense que isso pode ser um presente se você se permitir encará-la como uma oportunidade de experimentar diferentes caminhos. Relaxe mais e não tenha tanta pressa em criar algo definitivo na sua vida. A vida oferece diversas possibilidades, vá com calma.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, hoje os astros te aconselham a se colocar numa posição de força e empoderamento. É hora de comandar a sua vida, ter coragem de fazer aquilo que você postergou por muito tempo por medo de ter que ouvir várias críticas e julgamentos. Mostre suas habilidades e a sua inteligência.

Horóscopo de Aquário

Se prepare para viver um dia um tanto quanto difícil, aquariano. Algumas surpresas podem te pegar ao longo do dia, mas a forma de encarar essa surpresa é você quem escolhe. Não se deixe destruir facilmente, pois a sua torre pode cair, mas o importante é ter uma base sólida!

Horóscopo de Peixes

Tudo indica que seu sábado será bem movimentado e produtivo, pisciano. Aproveite essa injeção de ânimo para fazer tudo o que é necessário, tudo o que tem vontade e tudo que ficou para trás. Você se sentirá no comando das situações, isso vai ser muito bom! A autoconfiança vai tomar conta.