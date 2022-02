Horóscopo do dia (22/02/2022): previsão de terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 22 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 22/02, terça? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Acompanhe o Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão para amor e trabalho

Horóscopo de Áries

Ariano, você que é de um signo super ativo, já parou pra pensar que “motivação” vem de “dar motivo para algo”? Então, ao estabelecer uma meta ou criar um novo hábito, é muito importante que você se pergunte porque você está escolhendo ou fazendo isso. Ter um motivo real, vai te trazer força durante o processo! Esse é um dia cheio de motivações.

Horóscopo de Touro

Esse dia está cheio de ansiedade e sensação de urgência, o que pode significar que você já comece a sua terça se sentindo bastante cansado e atropelado por uma agenda que está completamente lotada e caótica. A sugestão pra amenizar tudo isso é: cancelar algumas atividades para dar espaço para os possíveis imprevistos e para o descanso.

Horóscopo de Gêmeos

Trabalhe mais suas inspirações e vontades, geminiano, principalmente que houver algo novo que você queira inserir na sua vida nesse momento! Encontre o real porquê de você querer tanto isso e reflita se esse porquê é verdadeiro para você, ou apenas bonito aos olhos dos outros. Tenha clara a sua razão!

Horóscopo de Câncer

Câncer, aproveite a energia extremamente obstinada que paira dos astros para começar seu dia tendo coragem e determinação de buscar o que você deseja! O momento também favorece a espiritualidade e o autoconhecimento, praticar isso vai te ajudar a ter ainda mais clareza do que você busca.

Horóscopo de Leão

Leão, hoje os astros pedem para que você se comprometa com suas motivações! Toda vez que sentir que está sem ânimo ou vontade de faze algo, busque se lembrar do seu porquê. Mesmo se for algo que não seja fundamental para você, encontre um motivo maior para realizar essa tarefa. Faça tudo com muita dedicação hoje.

Horóscopo de Virgem

É preciso um pouco de cuidado no dia de hoje com possíveis alfinetadas e discussões, virginiano. Antes de reagir, lembre-se de respirar fundo, observar e refletir se realmente vale a pena “dar o troco” ou revidar. O dia favorece um momento de introspecção e conexão consigo mesmo.

Horóscopo de Libra

Um dia super auspicioso para tudo o que você gosta e quer; compras, roupas, procedimentos estéticos… agora é o momento ideal para “se dar ao luxo”. O dia também está muito favorável ao romance e sedução, aproveite essa energia para usar todo seu charme!

Horóscopo de Escorpião

Hoje o dia é de agilidade para os escorpianos. Você vai se sentir produtivo e sagaz como nunca! Aproveite esse período astral e adiante o que puder, pois a energia está alta. Porém, é preciso manter a paciência e não fazer nada no impulso. O seu sexto sentido vai falar alto hoje.

Horóscopo de Sagitário

Você vai perceber que a partir de hoje as coisas que estavam confusas começam a se clarear e a fazer sentido, abrindo saídas para a situação que está se apresentando de forma desafiadora! A respiração é mais livre e leve e o ânimo pode tomar conta do momento, trazendo otimismo e liberdade de ação. Aproveite, sagitariano, excelente dia!

Horóscopo de Capricórnio

O dia de hoje requer uma postura mais reservada, capricórnio. Opte por momentos mais tranquilos e de poucas palavras. O excesso de exigência pode estragar um serviço ou um encontro, e se o assunto é trabalho, melhor estar preparado! Muita coisa pode rolar.

Horóscopo de Aquário

Belo dia pela frente, aquariano. Você vai se sentir iluminado, cheio de vitalidade, com a autoestima lá em cima e um alto astral contagiante! O dia favorece muito sua criatividade, suas ideias, seu jeito único de ser e pensar. Também favorece as parcerias, então sempre que puder, opte por fazer algo em dupla!

Horóscopo de Peixes

Nessa terça-feira há uma forte inspiração e sintonia com o Cosmo! Olhar para o céu e transcender dá aquela sensação de pertencimento, o sentimento de não estar sozinho e de estar sempre amparado por algo maior. Há muita empatia ao seu redor, isso vai favorecer a aproximação daqueles que você possui afinidade. Alguém que você menos espera irá aparecer.