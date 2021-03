Horóscopo do dia (22/03/2021): previsão de segunda-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 22/03/2021, hoje, segunda-feira.

Horóscopo de Áries

O planeta do amor, das relações, da arte e da beleza ingressa no seu signo trazendo dias de romance, paixão e investimentos mais assertivos! É hora de buscar maior independência emocional e autonomia financeira. Dedique energia para aquilo que você ama.

Horóscopo de Touro

Nesta segunda fique atento aos seus sonhos, pois eles podem trazer mensagens inusitadas e inspiradoras. E se a sua noite for de insônia, experimente algo inusitado para fazer a noite passar de maneira mais interessante. Sua mente pode estar muito criativa na madrugada!

Horóscopo de Gêmeos

Cuidado, geminiano, a sua comunicação pode estar um pouco agressiva nesse dia. Evite falar de forma muito reativa e impulsiva, é preciso passar um filtro nos pensamentos antes deles virarem palavras! Fique atento também com a disseminação de informações distorcidas ou falsas.

Horóscopo de Câncer

Canceriano, hoje você sentirá maior flexibilidade com suas próprias emoções e necessidades. Também é dia de criar uma conexão mais profunda entre sua intuição, pensamentos e palavras. Assim você aprenderá novas formas de sentir e de expressar esses sentimentos!

Horóscopo de Leão

Hoje é um dia para encontrar a harmonia entre o seu racional com o emocional. Expressar o que sente de forma elegante e sem racionalizar demais ou sem maiores preocupações com julgamentos alheios. Seu senso de justiça está elevadíssimo, faça pelo certo, assim suas escolhas serão assertivas.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, não é aconselhável fazer grandes movimentações financeiras hoje, ainda mais se você investe na bolsa e coisas do tipo, a sua empolgação e impulsividade poderá te atrapalhar ao analisar esses investimentos. Cuide com brigas a toas, é melhor ficar mais recluso hoje.

Horóscopo de Libra

É tempo de se amar, de olhar para si, cuidar da sua espiritualidade, se priorizar e dedicar mais tempo àquilo que te dá prazer. Libriano, esse é o momento de se mimar e buscar cada vez mais aquilo que te traz alegria e realização pessoal. Ao fazer isso, você vai ver que todas as suas relações irão fluir de forma mais harmônica.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, este é o momento de assumir o controle da sua vida e fazer por si mesmo antes que qualquer pessoa a controle por você! Pode ser bem desafiador, mas siga o chamado da sua alma com confiança. Alguns tentarão te desencorajar, mas não se deixe levar, seguir seu coração é um ato de coragem que nem todos possuem!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, nesse período é necessário encontrar o equilíbrio entre lazer e trabalho, entenda que tudo precisa ter seus momentos para uma vida mais harmônica. Cuide para não agir de forma radical e nem exagerada, pois pode te levar a grandes decepções futuras.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, os astros estão te incentivando a buscar cada vez mais a sua verdade, transformar e ressignificar o seu próprio Eu. Plutão aspectando com Urano traz mudanças e desapegos de velhas ideias e antigos pensamentos para que você possa se alinhar com o propósito da sua alma. Livre-se das máscaras, se abra para o novo.

Horóscopo de Aquário

Marte e Saturno se cruzam trazendo um momento favorável para os aquarianos, é hora de agir com muita força de vontade e energia para colocar seus planos em ação com mais segurança e estruturação! Essa semana os astros te exigem dedicação.

Horóscopo de Peixes

Lua e Mercúrio formam um aspecto favorável para os piscianos hoje, favorecendo a comunicação das ideias e das emoções! Que tal escrever um pouco sobre suas memórias e sobre as pessoas que você ama? Ótimo momento para compreender seus sentimentos.