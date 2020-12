Horóscopo do dia (22/12/2020): previsão de terça-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 22 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje a lua passa o dia todo no seu signo te fazendo ter impetuosidade e iniciativa! Atividades físicas praticadas ao ar livre revigoram e trazem sensação de bem-estar. Fique atento, pois a tomada de decisão de forma precipitada pode causar alguns problemas. Sentimentos de liderança e competitividade crescem, então é um ótimo momento para começar novas atividades. O que achou do seu horóscopo do dia?

Horóscopo de Touro

Nesse dia um aspecto no céu vem lhe conceder graça, leveza e facilidades para aquilo que se está fazendo. Bom período para encontros e para promover interação com as pessoas. As reuniões serão regidas pela cordialidade e compreensão. Aproveite o dia também para cuidar da sua saúde e se dar amor!

Horóscopo de Gêmeos

Tem vezes que você suspende a vida real e começa a criar uma vida paralela no mundo da fantasia, com cenários e situações que até parecem serem reais. Sonhar é importante e bom, mas é necessário perceber as ilusões e entender que nos pensamentos tudo pode ser lindo e perfeito, mas na vida real você precisa lidar com as imperfeições!

Horóscopo de Câncer

Se você vem trabalhando em um projeto, esse é o momento de colher frutos. Os astros indicam que as finanças também contarão com bons rendimentos. Você está no caminho certo para o sucesso, por mais difícil que vem sendo, será recompensador! Não deixe que seu emocional tome conta de você trazendo mil paranoias, permaneça confiando! O que achou do seu horóscopo do dia?

Horóscopo de Leão

Na área profissional, evite sair falando para os quatro cantos do mundo sobre suas ideias, seus projetos e seus sonhos, saiba muito bem com quem você vai conversar sobre isso, de preferencia converse apenas com quem faz parte disso! A inveja tem sono leve. Deixe o mistério no ar, faça tudo o que for preciso de forma mais silencio e depois as pessoas te verão no pódio!

Horóscopo de Virgem

Lembre-se que a flexibilidade segue sendo importante para você dançar essa coreografia ousada que é estar viva, porem evite engessar seus pensamentos. Sempre haverão várias perspectivas para cada coisa e situação, e você ganha ao considerar e acolher novas formas de pensar. Mantenha o jogo de cintura para não endurecer!

Horóscopo de Libra

Esse é um período importante para a sua vida familiar. Estar próximo de pessoas que fizeram parte da sua infância, te viram crescer e cuidaram de você, será revigorante! Dê valor às suas raízes, dê valor ao básico e ao simples. Valorizando a sua família e antepassados, você destrava a chavinha para o sucesso pessoal!

Horóscopo de Escorpião

Esse é um período de criatividade, animação e determinação. Se ainda estiver trabalhando, dedique essa energia para o seu lado profissional, ou então para algum projeto pessoal que quer ver crescer! Não deixe que passe batido a empolgação e vontade que virem à tona nesse dia, use dessa energia a teu favor e de forma produtiva.

Horóscopo de Sagitário

Nessa reta final de 2020 você pode ser surpreendida! Grandes surpresas podem acontecer na sua vida e te levarão a tomar um rumo inesperado. Controle a sua ansiedade e permita que as mudanças aconteçam! Confia no tempo e no universo, pois tudo acontecerá no melhor momento.

Horóscopo de Capricórnio

Cuidado para não negligenciar a sua espiritualidade, dê mais atenção a ela, pois é ela que irá te ajudar a ver as coisas de uma forma mais leve e otimista. Mantenha uma rotina de práticas de conexão com a sua fé, isso será importante nessa fase. Esse é um período oportuno para se aproximar de pessoas com um conhecimento maior sobre o mundo espiritual!

Horóscopo de Aquário

Essa é uma fase de vitória, sucesso e reconhecimento por conta de atitudes acertadas que te levaram a um caminho positivo. Aproveite esses momentos de ser querida e reconhecida por, justamente, ser boa no que fez e no que faz. Comemore cada pequena vitória! Aproveite essa gloria com os pés no chão, não deixe o ego te engolir.

Horóscopo de Peixes

Cuide para não ficar guardando seus sentimentos para você, verbalize o que está aí dentro, procure a melhor forma de exteriorizar tudo o que sente. Valorize o companheirismo daquele que está ao seu lado sempre! Não esconda nada e nem fique com receio de falar sobre algo que aconteceu. Quanto mais você reprimir, mais vai te machucar! O que achou do seu horóscopo do dia?

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica