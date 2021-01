Horóscopo do dia (23/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. Planeje hoje, sábado, 23 de janeiro de 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Veja o que os astros reservam para signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 23/01?

Confira a seguir como será o sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 23/01.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Horóscopo de Áries

Seu dia promete ser intenso e com algumas mudanças por vir! Se abra para as transformações da vida. Tenha coragem e atitude, mas não arrogância! Pode ser um dia meio esquisito, com uma necessidade maior de introspecção, apenas respeite suas vontades e o seu tempo!

Horóscopo de Touro

Algumas coisas devem ser esclarecidas no seu dia. Talvez você vem se sentindo desconfiada, vulnerável e cheias de incertezas, com necessidade de proteção. Busque entender esses sentimentos, busque esclarecimentos. Pode ser preciso agir com frieza, mas não fique se escondendo atrás de seus medos e nem protegendo seus medos.

Horóscopo de Gêmeos

Nesse dia a lua transita pelo signo de gêmeos, estimulando os sentimentos, os sonhos e a intuição. Aproveite a vibe desse período para expressar seus sentimentos nas relações. Há também uma maior tendencia às incertezas, se tiver que tomar qualquer decisão importante hoje, pondere muito bem ou deixe para outro dia. Ótimo dia para ver amigos!

Horóscopo de Câncer

Hoje os cancerianos estarão mais curiosos e falantes. A comunicação e os pensamentos fluem rápidos. Pode aumentar a vontade de ler, de estudar, de falar e de socializar. Aproveite essas energias que pairam no céu para estimular a sua mente e o seu intelecto com algo novo! Também pode ser um dia de maiores indecisões, só não fique em cima do muro!

Horóscopo de Leão

Atenção leoninos, nesse dia é melhor conter os gastos e se pôr limites! Há uma necessidade de buscar estabilidade. Pode ser um dia oportuno para guardar dinheiro e organizar suas finanças. É preciso agir com mais responsabilidade a partir de agora, sabendo exatamente com o que está gastando e se realmente precisa gastar com tal coisa.

Horóscopo de Virgem

É tempo de tomar uma iniciativa! Você sempre fica racionalizando, estruturando, montado estratégias, mas fica com receio de não ser o momento certo. Siga mais seus instintos, hoje é um dia para agir e botar pra quebrar! Paira no ar muita inspiração e vontade, segue esse fluxo! É preciso arriscar para saber o que aprimorar.

Horóscopo de Libra

Cuidado pra não ficar dividida e em cima do muro sempre que precisar tomar algum partido. Ouça o seu coração, vá por ele e não pelos outros! Às vezes você entra em conflito entre sua mente e seu emocional, é preciso equilíbrio! Nesse dia procure exercitar mais a sua opinião, se posicione, dê pitaco e não fique sendo levada pelo achismo ou vontade alheia.

Horóscopo de Escorpião

Seja firme, pois hoje pode ser um dia desafiador e instável. Fique atenta também para não ser passada para trás ou perder dinheiro. Observe se você não está correndo contra a tempestade, às vezes é melhor aceita-la, do que lutar contra ela. Momentos difíceis podem surgir, mas o que importa é você estar junta com a sua rede de apoio.

Horóscopo de Sagitário

Hoje os sagitarianos se sentirão mais impulsivos e predispostos a consumir mais. Mantenha o autocontrole! É um bom momento para visitar uma exposição, ir à uma feira ou ao cinema. Todo tipo de evento cultural é bem-vindo. Nos vínculos mais íntimos, a generosidade te visita! Esteja perto e dê apoio as pessoas que lhe são importantes.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um bom dia para ver sobre suas estruturas ósseas, ir ao dentista, ortopedista, fisioterapeuta, etc. Faça também atividades que fortaleçam seus ossos, como yôga e pilates. Nesse dia você não vai querer se aventurar em relações superficiais ou incertas, pois estará dando preferencia a segurança emocional das relações estáveis!

Horóscopo de Aquário

Para os aquarianos, hoje é um dia de maior entendimento e cumplicidade nas relações. Aproveite também para se reconciliar com alguém que anda afastado. Você terá um dia fértil e frutífero em todos os sentidos. Crie! Tire do papel seus projetos. Concepções também estão beneficiadas!

Horóscopo de Peixes

Tire um momento do seu dia para reflexões sobre desapego. Algum ciclo na sua vida precisa ser encerrado, para assim, um novo ciclo se iniciar. É um dia de purificação para os piscianos. Revise o que precisa ser deixado para trás, deixe ir o que não está mais agregando. E fique atento, algo do passado pode voltar com mais força!

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica