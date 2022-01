Horóscopo do dia (23/01/2022): previsão dos signos para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 23 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 23/01, domingo? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Áries, é importante lembrar que suas ações impactam a sua vida! Portanto, aja com consciência e vá atrás do que deseja. A momento é muito favorável para fazer os movimentos de forma sábia e consistente, sem impulsos. Os astros também favorecem os planejamentos a médio e longo prazo.

Horóscopo de Touro

Touro, neste dia é importante aprender a impor limites em todas as esferas da sua vida. Então observe se tem algum hábito, situação ou pessoa que tem lhe feito mal e vá se afastando disso aos poucos. Proteja você e a sua energia!

Horóscopo de Gêmeos

Honre o seu passado e seus aprendizados, geminiano. Aprenda a ficar em paz com o que aconteceu lá atrás. Se perdoe por ações das quais você não se orgulha hoje. Os astros favorecem um momento de reconstrução e cura da sua história.

Horóscopo de Câncer

Esse é um momento de bastante introspecção para os cancerianos. Tire esse dia para focar no seu autoconhecimento e conexão consigo mesmo! Há assuntos pessoais e emocionais aí dentro que precisam ser vistos, portanto, não tente fugir dos seus sentimentos.

Horóscopo de Leão

Leão, hoje o universo te chama para agir com coragem de tomar as decisões que você deseja! Sustente o propósito do seu coração. Pare de fugir daquilo que te deixa feliz, seja um trabalho, um estudo, uma relação. Aproveite esse domingo para recuperar o que você deixou pra trás, e não queria ter deixado.

Horóscopo de Virgem

Hoje você vai se sentir mais versátil e desapegado, sendo assim, é um momento bacana para você deixar coisas para trás, virginiano. Se desfaça dos pesos que tem te impedido de viver a vida que tanto deseja. Entenda que fazer mudanças pode ser seguro, com tanto que esteja de coração leve e que finalize o que precisar ser finalizado.

Horóscopo de Libra

Libra, saiba ter mais fluidez. Siga a sua vida sem tanta seriedade, aproveite o melhor de cada momento. Não fique se tensionando à toa, pesando naquilo que os outros podem vir pensar de você. Os astros pedem mais alegria e propósito com a sua jornada.

Horóscopo de Escorpião

Neste domingo é importante que você se reconecte com o seu poder pessoal. Portanto, escorpiano, volte a enxergar suas potencialidades, suas conquistas, suas habilidades. É preciso manter uma visão mais otimista de si mesmo e de quem você vem se tornando. Pare de duvidar de si o tempo todo.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, acredite mais na sua capacidade de alcançar aquilo que deseja. Será que você não vem se sabotando demais com as mil incertezas que você mesmo enfia na sua cabeça? Se aproxime mais das suas emoções e da sua vulnerabilidade emocional.

Horóscopo de Capricórnio

Excelente dia para você, capricorniano. Pois os astros concedem autoconfiança e motivação suficiente para que persista no caminho que seu coração deseja seguir! Se posicione e esteja pronto para enfrentar o que for preciso ao longo da trajetória.

Horóscopo de Aquário

O momento pede calma, sabedoria e persistência, aquariano! Não é hora de agir sem pensar, no calor do momento. É preciso pensar e refletir sobre seus próximos passos, sobre aquilo que quer conquistar ou adquirir na sua vida a partir daqui. Os caminhos se mostram prósperos e estáveis, mas você precisa agir de forma racional.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, esse será um domingo calmo e leve. Vai ser bacana você olhar, compreender e acolher suas emoções. Se possível, converse mais sobre seus sentimentos, sem medo de se achar ridículo por isso. Quando você se permite a olhar seus sentimentos, aquilo que parecia confuso começa a clarear.