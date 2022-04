Horóscopo do dia (23/04/2022): previsão dos signos para sábado

Horóscopo o dia: as estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica de Áries, signo de Touro, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para 23 de abril, sábado.

Áries, esse final de semana vem para estimular suas ideias e trocas de ideias. Pode ser bacana compartilhar suas ideias com outras pessoas, especialmente na esfera profissional. Os próximos dias são ótimos para lançar novos projetos ou se aventurar em novas oportunidades de vida!

Logo pela manhã rola uma tensão no céu. Nesse período as emoções e desejos estão em conflito. É importante dedicar tempo e esforço para esclarecer os assuntos ao máximo. Cuidado para não ser mal interpretado ou ainda pra não expressar sentimentos negativos de forma muito intensa.

Gêmeos, esse é o momento para ir atrás do que você deseja viver! O universo te apoia a ter uma visão mais otimista e favorece um período de materialização. Tire esse final de semana para refletir sobre seus sonhos e metas futuras. Aproveite o momento astral para ter determinação e perseverança sobre o que deseja.

Nesse sábado será mais fácil abandonar certos vícios e dependências físicas e emocionais. Considerando que a Lua começa sua fase Minguante, é um bom período para aproveitar e selecionar o que você quer deixar para trás de vez!

Durante esse final de semana é importante reavaliar melhor suas ações, leonino. Esses são dias para agir com calma e responsabilidade. Então evite comportamentos impulsivos ou decisões feitas sem planejamento e avaliação racional. É tempo de manter os pés no chão!

Virginiano, por esses dias os seus pensamentos poderão estar um pouco confusos, por isso, se houver insegurança em algo é melhor adiar uma decisão até que você se sinta mais seguro. O conselho é que você organize seus passos e se esforce para conquistar o que você deseja, mas sem pressa!

Nesse sábado é importante ter certo cuidado para não ser influenciado negativamente ou manipulado por alguém que deseja algo seu, libriano. Para escapar de ciladas, utilize muito a sua intuição, não tome atitudes por impulso e analise muito bem a situação. Alguém pode estar tentando te enganar.

Hoje o universo te convida a olhar para o seu futuro. Pense agora sobre o que você quer construir, sobre o que deseja alcançar, sobre onde quer estar daqui alguns anos. É importante considerar suas emoções, o bem estar emocional é indispensável nesse momento da sua vida!

Sagitariano, é um momento de conquistar territórios, alcançar seus sonhos e algumas metas que você colocou para os próximos meses. É oportuno agir com estratégia, então crie um plano de ação e confie no seu potencial. O universo quer te mostrar que você pode chegar longe!

Esse final de semana pede para que você encontre mais leveza, capricórnio. Pare de se maltratar, de exigir tanto de si mesmo e dos outros também! Comece a desenvolver mais a flexibilidade e a compreensão. Essa nova atitude será positiva para que você se sinta em maior harmonia consigo mesmo e com as pessoas que estão perto de você.

Nessa madrugada a Lua ingressa no seu signo e logo pela manhã ela fica Minguante, sendo esse um momento de recolhimento, reflexão e introspecção. Também pode ser bem bacana para você, aquariano, aproveitar essa Lua Minguando no seu signo para se libertar de certas coisas que não te fazem mais feliz. O momento é favorável aos desapegos e uma faxina, interna e externa.

Peixes, por esses dias o universo te estimula a focar mais na sua auto-observação e autoconhecimento! Afaste-se de situações e pessoas que estão lhe fazendo mal. É tempo de agir com calma e buscar tranquilidade. Suas ações serão importantes, especialmente nos próximos dias.

