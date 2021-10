Horóscopo do dia (23/10/2021): previsão de sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo diário do dia 23 de outubro de 2021, sábado.

Horóscopo de Áries

Áries, cuidado com a rigidez ou teimosia, você precisa relaxar um pouco mais e se permitir a mudar de ideia de vez em quando. Não fique fixo demais em uma direção que não lhe faça feliz, você pode transformar os seus caminhos! Seja mais acolhedor com seus desejos e consigo mesmo.

Horóscopo de Touro

Seu sábado pede desapego, taurino. Que tal tirar uma parte do dia para desapegar das coisas? Olhe para o seu entorno, na sua casa, no seu escritório… o que está entulhado, velho, sem usar há tempos? O que está sendo inútil? Aproveite e faça a mesma coisa olhando para dentro de si, revise seus sentimentos e ideias! Abra espaço para o novo chegar e permanecer.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje a Lua ingressa no seu signo, gêmeos, trazendo um sábado de reflexões, de sentimentos e emoções. Tá um lindo dia para ficar mais perto de quem você ama, principalmente dos familiares. O momento pede para agir de forma menos racional com seu lado emocional. Também serão dias importantes para cuidar do seu corpo e da sua alimentação!

Horóscopo de Câncer

Os astros facilitam e muito a expressão de suas emoções, trazendo também um ar de leveza e diversão para os momentos de tensão. Há versatilidade, pluralismo e adaptabilidade neste período, permitindo novas experiencias e interessantes relações. No dia de hoje a comunicação está bastante privilegiada, aproveite para ter conversas, reuniões ou estudos.

Horóscopo de Leão

Leonino, os próximos dias pedem um tempo de reclusão, de calma e observação. Você pode sentir um clima de mistério no ar e uma necessidade de ficar mais reservado, analisando melhor as coisas que rolam à sua volta. Ótimo período para um mergulho interno de autoconhecimento. Dedique mais tempo para a sua evolução pessoal e espiritual!

Horóscopo de Virgem

Virgem, nesse final de semana se permita e se entregue aos acasos da vida, sem tentar controlar tudo ao seu redor. Relaxe os ombros, pare um pouco de pensar freneticamente nas possibilidades de erro e se abra para o improvável, para o desconhecido! Excelente dia para fazer algo completamente novo pela primeira vez.

Horóscopo de Libra

Tire um tempo desse sábado para meditar, olhar para dentro de si, ficar em silêncio e sonhar, libriano, pois essa conexão com seu mundo interior vai te ajudar a compreender o que hoje está alinhado com suas metas e o que não está. Ser racional é bom, mas às vezes se permitir usar a imaginação faz bem!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, no dia de hoje o astro-rei entra no seu signo, trazendo muita luz, prosperidade e sorte para os seus próximos dias! Esse é um momento de mostrar o seu melhor, sem pudor, sem medo, sem julgamentos e também de ser reconhecido pelos seus esforços e dedicação. Os astros trazem muitas coisas boas nos próximos dias. É hora de reconhecer todo seu potencial.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, seu final de semana pede mais encantamento, se permita a tirar os pés um pouco da realidade e do mundo prático e sonhe alto, imagine, se entregue a tudo aquilo que é mais subjetivo, ouça a sua intuição também e se conecta com o lado espiritual da vida, pois é assim que terá mais clareza nos seus caminhos!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, nesse fim de semana os astros te chamam para, se possível, colocar um ponto final em algo que está te trazendo angustia. Você precisa impor seus limites lembrando sempre de seguir seus princípios! Olhe as coisas e pessoas com mais atenção. Não fuja daquilo que precisa ser vivido.

Horóscopo de Aquário

Ótimo sábado para excelentes momentos de lazer, afinal, o clima hoje traz maior leveza, descontração e um sentimento de alívio de qualquer pressão e obrigação. Se você for pai ou mãe, os astros favorecem bastante momentos de diversão junto com seu filho, invista nisso! O período também é oportuno para conversas de negócios.

Horóscopo de Peixes

Esse fim de semana vem com um ar de mais seriedade, peixes, pedindo uma visão mais realista e séria sobre a sua vida até aqui. É o momento de perceber com calma quais situações, pessoas, sentimentos ou aspectos da sua realidade hoje não estão te fazendo bem. Escolha com consciência o que está disposto a viver ou não.