Horóscopo do dia (23/11/2021): previsão dos signos para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 23 de novembro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

A Lua está cheia no céu deixando seus sentimentos, emoções, sonhos e intuições ainda mais intensos e aflorados. Tenha uma certa cautela com a impulsividade e os altos e baixos emocionais, porque hoje e nos próximos dias você sentirá tudo transbordando dentro de você, é o que diz a previsão do horóscopo.

Horóscopo de Touro

Atualmente acontece alguns movimentos planetários no céu que estão trazendo uma ótima disposição, força de vontade, vitalidade e coragem para os seus dias. Esse é um excelente momento para fazer acontecer aquilo que você mais quer ver crescer na sua vida! Dê início aos seus projetos e abuse da sua criatividade.

Horóscopo de Gêmeos

É dia de simplificar o que puder, geminiano, sem dar margem a falsas expectativas. Então use do seu bom senso, do seu olhar prático e da sua eficiência para realizar tudo de forma direta e mais objetiva. É preciso ter os pés da realidade, mas ainda assim dando espaço para a imaginação!

Horóscopo de Câncer

Com a Lua cheia acontecendo, esse movimento traz aos cancerianos mais luz e consciência sobre seus processos, ajudando a clarear e desenrolar aquilo que precisa de continuidade na sua vida. É momento de ação, libriano! Busque por renovações em todos os âmbitos da sua vida.

Horóscopo de Leão

Essa é uma semana oportuna para olhar para suas raízes, ancestrais, bases familiares. Os astros estão te convidando a dar uma olhada mais de perto da sua vida pessoal, rever padrões e acolher sentimentos. Também é um excelente momento para repensar a sua alimentação e cuidar mais da sua saúde física.

Horóscopo de Virgem

Esse é um momento oportuno para reencontrar e reconhecer o seu poder pessoal, assim você poderá ser fonte de apoio e inspiração para outras pessoas também! Aproveite a Lua Cheia no céu que vem para iluminar questões que precisam ainda ser melhor desenvolvidas e trabalhadas por aí.

Horóscopo de Libra

Comece o seu dia com leveza, não exija muito de você. Se puder, fique mais na sua para evitar que o mau humor estrague seu dia. Não seja tão severo consigo mesmo! É importante fazer uma reflexão realista, evidenciando os erros e as derrotas, mas nunca se esquecendo dos acertos e das vitórias. Tenha cuidado para não descontar algo naqueles que você ama.

Horóscopo de Escorpião

Hoje os astros vêm trazendo luz e clareza para todos os seus processos intensos nesse momento da sua vida. Esse dia poderá marcar algum clímax, algum momento importante para a sua vida, incitando uma conclusão ou um novo início. Aproveite esse período e entre em contato com seus sentimentos.

Horóscopo de Sagitário

Os astros hoje estão trazendo luz para situações que possam estar passando despercebidas para você, sagitário, e que de alguma forma sugam sua energia e não te fazem bem. É tempo de ter clareza daquilo que precisa ser mudando e renovado na sua vida! Restaure a sua rotina e a sua vida de forma que tudo fique mais leve.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um dia para ressignificar seu momento atual, capricórnio. Aproveite a energia que está a seu favor, não tenha medo de ter que mudar a rota se for necessário, mas tire um tempo para poder enxergar com mais clareza seu ciclo atual! Esse é um momento de muita cura interna, por isso, se acolha e se respeite, sem pressão ou julgamentos!

Horóscopo de Aquário

Os astros mostram que esse é o momento ideal para entender e aceitar aquilo que é verdadeiro para você. Seja honesto consigo! Chega de fazer coisas ou optar por caminhos que vão agradar os outros e não a si. Comece hoje mesmo priorizando, aos poucos, seus objetivos e sonhos.

Horóscopo de Peixes

Uma terça-feira para você lembrar que não está sozinho, peixes. Entenda que você não tem que sofrer calado ou passar por desafios sozinho, então se for necessário, peça ajuda a quem você confia e busque se reconectar com a sua força para continuar em frente.

Horóscopo de Novembro 2021: previsão mensal