Horóscopo do dia (24/01/2022): previsão dos signos para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 24 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 24/01, segunda-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Ariano, hoje e ao longo dessa semana se mantenha otimista e focado. É um ótimo momento para agir rumo aos seus objetivos e desejos. Tenha as atitudes e ações necessárias para que você obtenha os resultados que quer ter. As ações bem pensadas e planejadas te levarão mais longe.

Horóscopo de Touro

Cuidado para não ser tão rígido e cabeça dura, taurino! Tenha uma visão mais neutra da vida, enxergando as coisas com mais calma. Especialmente hoje, algumas oportunidades podem aparecer, mas vai depender da sua flexibilidade para enxerga-las como algo bom que irá agregar.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, esse é um momento importante para confiar na sua intuição. Pare um momento, escute a sua voz interior e deixe ela te guiar de forma profunda. Confie também nos seus instintos, pois eles irão te mostrar as direções que precisam serem seguidas.

Horóscopo de Câncer

Câncer, nessa segunda-feira você vai precisar ter uma paciência extra com os seus sentimentos. Se acolha ao invés de se julgar! Permita-se acessar o seu poder interno. Trabalhe sua autoestima e autoconfiança ao longo dessa semana. Muita coisa vai aparecer querendo confundir seus pensamentos e seu coração, fique atento.

Horóscopo de Leão

O tom da sua semana começa com a necessidade de transformação, leonino. Observe sua vida de cima e de forma bem honesta, e se pergunta: o que preciso mudar? O que preciso desapegar? E comece a agir hoje! O momento favorece a ressignificação das circunstâncias.

Horóscopo de Virgem

Hoje o universo te convida a viver um dia diferente e improvável. Não fique querendo controlar cada segundo do seu dia, se solta e se entregue para os imprevistos, virginiano. Enxergue a sua rotina de uma forma mais colorida e divertida, cheia de novas possibilidades.

Horóscopo de Libra

Libriano, nesta segunda algum situação ou pessoa podem te frustrar ou magoar profundamente. Talvez você se sentirá traído ou passado para trás. Não passe pano para a situação e nem guarde tal sentimento para você. Vai ser importante conversar e expressar sua emoção.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, se liberte de toda repressão, de todo remorso e mágoa que você tem no seu peito. Ficar guardando sentimentos ruins só vai te prejudicar nas próximas relações e oportunidades. Perdoar não quer dizer que você vai esquecer o que houve. É hora de virar a página.

Horóscopo de Sagitário

Excelente segunda-feira para os sagitarianos. O momento favorece muito os novos começos. Aproveite a oportunidade para entrar em ação e tomar atitudes definitivas sobre alguma questão da sua vida. Confie em você, saiba que você tem tudo o que precisa ao seu alcance.

Horóscopo de Capricórnio

Sua semana começa com tudo, com os pensamentos e ideias à mil! Vai ser importante, além de pensar demais, agir! Mostre suas habilidades, sua força e determinação. A cima de tudo, tenha foco, capricórnio, persista no que você está querendo, às vezes um pouco de teimosia vai bem.

Horóscopo de Aquário

Uma certa dualidade interna pode acontecer hoje, com isso, muitas dúvidas irão surgir. Você vai sentir um nó na mente, portanto, evite tomar decisões sob pressão, aquariano. Respire fundo e tire um tempo para clarear a mente e ouvir seu coração.

Horóscopo de Peixes

É preciso encarar seus medos e se aprofundar naquilo que você quer! Não fique criando barreiras para si mesmo, inventando desculpas e colocando empecilhos nos seus objetivos. Arrisque mais, pisciano, a hora é agora. Saia da zona de conforto, vá de encontro com o desconhecido.