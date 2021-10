Horóscopo do dia (24/10/2021): previsão de domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo diário do dia 24 de outubro de 2021, domingo.

Horóscopo de Áries

O conselho para o seu domingo é: preste mais atenção nas suas ações, ariano. Saiba que, aquilo que você faz ou deixa de fazer, tem impactos importantes na sua vida e na sua evolução, principalmente no seu momento atual de vida. Busque agir de acordo com seus verdadeiros desejos, sendo honesto consigo e com os demais!

Horóscopo de Touro

Taurino, fique vigilante consigo mesmo… não se engane e nem tente ignorar aquilo que é importante para você, pelo contrário: vá em direção do que é primordial no momento atual da sua vida! Tenha mais foco, resiliência e compromisso com o que te importa.

Horóscopo de Gêmeos

Nesse domingo os astros te convidam a abandonar aquilo que tem te feito mal nas ultimas semanas, geminiano. O conselho é claro e direto: o que não serve mais pode e deve ser finalizado nesse momento. Não tenha medo de recomeçar algo na sua vida, não se sinta inseguro diante de uma nova possibilidade! O dia de hoje tende a trazer libertação.

Horóscopo de Câncer

Canceriano, o universo hoje quer te lembrar que você tem força e capacidade para fazer o que tanto deseja na sua vida, mas primeiramente é necessário confiar em si mesmo e nesse seu poder. Ao escolher o que é melhor para você nos próximos dias, você se sentirá em maior equilíbrio consigo e com o todo!

Horóscopo de Leão

Hoje o universo te convida a ser espontâneo, leonino! Deixe sua espontaneidade te guiar pelo caminho. Quando se é espontâneo, se é verdadeiro, pois é a sua essência pulando para fora de si. Libere toda insegurança e todo julgamento que você tem sobre si mesmo.

Horóscopo de Virgem

O dia de hoje pede coragem, virginiano. Esse não será só mais um domingo, se você não quiser que seja. Então se vista de coragem! Coloque uma roupa que te dê coragem de viver e fazer o que é preciso. Aposte em tons vermelhos e amarelos, isso vai inspirar o seu dia para algo grandioso.

Horóscopo de Libra

Dia leve por aqui, aproveite e desperte a sua criança interior: brinque, divirta-se, faça algo que há tempos você não fazia. Nada de exigências ou estresse. Esse é um domingo para ser tranquilo e descontraído! Use sua destreza mental para decidir as melhores atividades neste dia, de preferencia em grupo ou família!

Horóscopo de Escorpião

Muita coisa vem clareando na sua mente e na sua vida nos últimos dias. Aproveite o que você foi observando ao longo desse período para agir, dê o primeiro passo em algo que sua alma está pedindo e você sempre acaba postergando. Os próximos dias estão perfeitos para você entrar em ação!

Horóscopo de Sagitário

Hoje você pode sentir um clima denso e talvez um pessimismo em relação ao mundo e as pessoas. Se acalme, não se deixe domar por tais pensamentos negativos, há beleza em toda criação e o mundo não é um lugar somente frio, injusto e selvagem. Admire o lado bom de tudo e todos, sagitário, isso lhe confortará!

Horóscopo de Capricórnio

Nesse domingo, reflita um pouco, capricórnio: o que você precisa fazer ou movimentar no seu dia a dia para viver mais de acordo com a sua verdade? Hoje é um dia poderoso para trazer essa reflexão e entender melhor sobre o que você precisa ter coragem de mudar. Não tenha medo de sair da zona de conforto.

Horóscopo de Aquário

O momento pede ação, movimento e coragem, aquário! Não fique estagnado no seu processo ou na sua jornada, dê pequenos passos que te levem ao que você deseja ou que te auxiliem a ter clareza do que ainda está confuso para você. Busque soluções, não fique se afundando nos problemas e incertezas.

Horóscopo de Peixes

Este domingo foi estabelecido para o descanso, peixes. Não dispense esta oportunidade de revitalização física e emocional. Não permita baixo astral no seu dia. Busque atividades que lhe distrairão e manterão o seu humor elevado! Uma boa leitura pode ser a salvação do seu dia.

