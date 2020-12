Horóscopo do dia (24/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quinta, 24 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lembre-se sempre que cada escolha tem uma consequência, por tanto é de extrema importância você escolher aquilo que vai compensar para você. Mas tudo leva a crer que você estará numa situação privilegiada para fazer sábias escolhas. Não tenha medo de tomar a decisão errada.

Horóscopo de Touro

A energia da lua crescente paira pelo seu signo, e como hoje é um dia especial de comemoração, é recomendado que a preparação da festa seja mais minimalista, sem perder a elegância e o sabor! Também é importante ter tempo para descansar. As tônicas desse seu dia é compaixão e amor!

Horóscopo de Gêmeos

Procure a se dedicar a uma causa justa, dessa forma você conseguirá se empenhar mais e ver mais sentido naquilo que faz. Não faça nada apenas por fazer, está na hora de você colocar mais intenção e propósito em suas atividades. Não vai apenas na onda dos outros, porque assim você sempre será manipulado.

Horóscopo de Câncer

Procure manter os pés no chão em relação a suas amizades e cuide pra não criar expectativas, lembre-se que ninguém a perfeito e as pessoas podem facilmente nos decepcionar, afinal, cada um tem seu jeito particular de ser e de se expressarem. Tenha paciência!

Horóscopo de Leão

Os astros prometem um lindo dia pela frente! Uma onda de otimismo envolve e vibra, dando condições para conduzir os últimos preparativos para a ceia de véspera de Natal. Ainda é tempo de organizar a troca de presentes e deixar o ambiente acolhedor e bem agradável, do jeito que você ama!

Horóscopo de Virgem

Você terá um dia leve pela frente, dia de comemoração onde a confraternização promete ser suave e cheia de conversas agradáveis com pessoas amáveis. Tudo tende a fluir com eficiência e versatilidade, não se preocupe. Aproveite esse dia de forma otimista, compartilhe de bons momentos e boas recordações.

Horóscopo de Libra

Aproveite a sua privacidade, tenha um momento de solitude e prazer consigo mesma. Não sinta medo e nem fique ansiosa por ficar só, esses são os melhores períodos para ter boas ideias, insights, clareza sobre alguns assuntos e recarregar as energias. Depois curta a sua noite natalina com gente especial!

Horóscopo de Escorpião

Você amadureceu muito, tanto mental como psicologicamente, por isso muitas pessoas vão te procurar para ter conversas sérias e profundas e depositarão muita confiança e credibilidade para você. Seja transparente, procure ajudar com o que você puder!

Horóscopo de Sagitário

Procure ficar mais suave hoje, pois o mau humor dificulta o desenvolvimento das atividades de hoje. A autossatisfação se torna importante e pode levar a um exagero desnecessário, que pode ser por qualquer coisa. A recomendação é ser bem objetivo e fazer listas para o que for preciso.

Horóscopo de Capricórnio

Nesse dia tão especial, cheio de coisas para fazer, lembre-se: o planejamento feito com antecedência previne possíveis transtornos e imprevistos. Não adianta reclamar, nem apontar o que deu errado. Foque em fazer o melhor diante das possibilidades que você tem em mãos. Otimismo sempre!

Horóscopo de Aquário

Procure inovar nessa noite natalina, prepare algumas surpresas inesperadas durante a noite. Controle sua ansiedade, pois tudo dará certo no encontro de hoje! E caso tenha familiares que não vão poder estar presentes, utilize da tecnologia a seu favor e faça ligações de vídeos para se aproximarem!

Horóscopo de Peixes

Esse é um dia mega especial, as energias do seu dia estão muito favoráveis para você se conectar com o amor e com a espiritualidade. Tenta parar um momento do seu dia para ter algumas reflexões sobre seu ano e seja grato por ter chego até aqui bem e com saúde. Abra o seu coração para com seus familiares!