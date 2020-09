Horóscopo do dia 24/9: confira a previsão dessa quinta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 24/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Qual a previsão do horóscopo do dia 24/9?

Confira a seguir como será a quarta para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Marte, que está retrógrado no seu signo, faz conjunção com Lilith, lhe chamando para enfrentar de cabeça erguida seus desafios, suas sombras e confiar mais no seu poder pessoal! É tempo de acolher a si mesmo com todos os seus potencias e defeitos. Ame-se e aceite-se.

TOURO – (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia 24/9

A Lua, que está crescente, forma um aspecto interessante com Urano, que está em touro, trazendo intuição para perceber alguns aspectos da vida que precisam de inovação e renovação. Tudo o que você fizer de diferente hoje, fugindo do lugar comum e da rotina, será incrivelmente compensador!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

O seu dia confere confiança e sabedoria para lidar com as pessoas ao teu redor. É um dia de maior compreensão, muito bacana para conversas e conselhos. Excelente momento para parcerias nos negócios, com tanto que deixe muito claro cada detalhe!

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia 24/9

Hoje é um dia que há disciplina o suficiente para largar um vício ou hábito indesejável, aproveite essa fase de lua crescente para movimentar e dar vida àquilo que está parado. Os astros também lhe proporcionam um excelente dia para focar naquilo que te faz plenamente feliz, encontrar os motivos pelo qual seu coração vibra!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Ótimo dia para cuidar de você, dos seus sentimentos e relações. Às vezes é necessário passar a peneira e separar o joio do trigo, isso serve para todos os aspectos da sua vida. O que/quem te faz bem e o que/quem te atrasa? Reflita sobre isso. Gostou do seu horóscopo do dia 24/9?

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Esse é um grande dia para a sua carreira! Muitas ideias podem clarear e ressurgir, já tenha em mente quem você sabe que pode contar para uma possível parceria. Você está afortunada de saúde e oportunidades, agradeça! Pode ser bem legal você pensar sobre algum trabalho social hoje, ofereça ajuda! Gostou do seu horóscopo do dia 24/9?

LIBRA – (23/09 – 22/10) – Horóscopo do dia 24/9

Esse é o momento de iluminar suas dúvidas e tomar uma atitude, de enfrentar seus medos com postura e firmeza, é preciso fazer mais por você mesma. Vai de encontro com o poder de liderança que existe aí dentro! Com o sol por aqui, você pode se sentir com uma vontade de dar mais atenção aos relacionamentos e amparar a pessoa amada!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

É importante ir de encontro com sua estabilidade emocional, mesmo com os desafios rotineiros. Os astros favorecem energia para estruturar seu dia-a-dia, aproveite para implementar coisas que você sempre quer fazer, mas diz não ter tempo, pode ter certeza que são essas atividades que irão lhe auxiliar de forma emocional. Gostou do seu horóscopo do dia 24/9?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Esse é um dia auspicioso para uma autoanalise! Sente-se com um caderno em mãos e vai passando por cada setor da sua vida e anotando tudo o que te atrapalha e tudo o que você pode fazer para melhorar e verá como muita coisa vai clarear aí na mente!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

A lua fica crescente no seu signo hoje, te incentivando ao avanço nas atividades. É importante fazer tudo com dedicação e responsabilidade, pois isso irá assegurar seu sucesso nos próximos dias! É tempo de seriedade e bom senso para resolver as situações de forma correta. Pode ser interessante rever suas finanças e dar uma enxugada nos gastos!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Esse é um dia para se sentir seguro e ir em direção das suas metas e objetivos! É momento de enaltecer todo seu potencial e capacidade de realização. Esse também é um dia mais emotivo, se abra e demonstre seu amor, dialogar é a melhor forma para manter uma relação saudável!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Priorize seu bem-estar! Se sentir feliz e bem consigo mesmo reflete nas demais relações e te ajudar a melhorar sua convivência amorosa. Esse também é um momento favorável para as relações sociais, interaja com os amigos e colegas de trabalho para alimentar a harmonia que está favorável para si. Gostou do seu horóscopo do dia 24/9?