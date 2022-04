Horóscopo do dia (25/04/2022): previsão de segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 25 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 25 de abril de 2022, segunda.

Horóscopo de Áries

Esse momento astral exige que você seja honesto e verdadeiro com as pessoas. Pequenas mentirinhas podem virar um grande karma na sua vida. É também um período auspicioso para se conectar mais com seus sonhos e desejos, mais auspicioso ainda para agir rumo a eles!

Horóscopo de Touro

Hoje, o alinhamento emocional com seus objetivos tende a trazer uma clareza do que realmente você deseja. Ative a sua sensibilidade conectando-se com sua verdade, taurino. O momento é de harmonia entra a razão e a emoção, entre a mente e o coração!

Horóscopo de Gêmeos

Neste dia respostas e mensagens chegarão até você, geminiano, mas para que você compreenda e tenha clareza, é importante que você se afaste de situações e de pessoas que estão lhe fazendo mal! Esse é um dia onde sonhos podem se tornar reais. Algo que tu espera muito tende a acontecer nos próximos dias.

Horóscopo de Câncer

Nessa segunda-feira a contemplação, a imaginação e a sensibilidade pedem que desacelere suas atividades, câncer. A pressa não levará a nada e só aumentará o caos ao redor. Desfrute de cada momento com calma e presença, até mesmo no trabalho. O dia favorece muito as práticas mais espiritualisticas.

Horóscopo de Leão

Esse é um dia de muita energia boa para os leoninos. Você será notado, visto, reconhecido. É um momento para abusar do seu lado criativo e também do seu lado generoso. Elogie as pessoas, ajude quando for necessário. É hora de levar sua luz por onde for.

Horóscopo de Virgem

Sua semana começa pedindo mais paciência e reflexão sobre a vida, virgem. Não é o momento de ter pressa! É preciso analisar antes de tomar uma atitude decisiva. O sentimento é de reclusão e interiorização, por isso pode ser bacana você respeitar mais seu ritmo e suas vontades.

Horóscopo de Libra

Libra, a sua segunda-feira começa com tudo, com a energia lá em cima. Um dia onde você vai ter animação, muita disposição e vontade de agir, porém, cuidado com os impulsos da vida. Você pode perceber sua mente inquieta, cheia de ideias, e é o momento perfeito para coloca-las em ação!

Horóscopo de Escorpião

O sentimento e a vontade do dia é de não querer sair da cama! Talvez você já acorde exausto e cansado da semana que nem iniciou. Você pode sentir uma sobrecarga mental e com isso muita ansiedade. O conselho é começar o dia devagar, fazendo coisas que te deixam mais feliz, de repente um delicioso café da manhã e uma meditação podem ajudar!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, o universo quer te mostrar que com foco, determinação e persistência, você pode conquistar o mundo! Pare de ficar flutuando nas suas ideias, foque em uma, trace sua meta, crie uma estratégia e confie no seu potencial. O momento é favorável para alcançar seus objetivos.

Horóscopo de Capricórnio

Uma excelente semana se inicia para os capricornianos! Tudo indica que boas conquistas e vitórias serão alcançadas por esses dias. Há muito otimismo rondando seu dia, capricórnio. Talvez você sinta a necessidade de encerrar um lindo ciclo para começar um novo desafio na sua vida.

Horóscopo de Aquário

Aquário, a sua segunda-feira tende a ser um pouquinho desafiadora. A sensação que fica é de que nada rende, parece que as coisas não dão resultado e nada vai pra frente. Ao invés de ficar nervoso com isso, procure se acalmar, parar e repensar! Talvez algo deva ser alterado e transformado para que dê certo. Flexibilize suas ideias!

Horóscopo de Peixes

A semana começa trazendo leveza para os piscianos com a entrada da Lua em Peixes. Um dia de contemplação, empatia, altruísmo e onde todas as atividades artísticas ficam favorecidas. É uma segunda cheia de inspiração e muitos sonhos! Muita atenção com as ilusões e enganações, peixes, pois você pode estar emocionado demais hoje e confiar em tudo e todos.