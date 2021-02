Horóscopo do dia 26/02/2021: previsão de sexta-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 26 de fevereiro de 2021, hoje, sexta-feira.

Horóscopo de Áries

Ariano, nesse dia as energias do astral irão te inspirar coragem, motivação, força de vontade e foco! Portanto, se movimente! Mire um alvo, trace um plano, e vai em frente! Não é hora de ficar parado e muito menos na zona de conforte, mas é hora de se desafiar. Coloque seus pensamentos e seu coração pra caminharem juntos!

Horóscopo de Touro

Manhã intensa para os taurinos. Será preciso conter a irritação diante de qualquer oposição, por menor que seja. Entenda que não será por meio da força que conquistará o que deseja. Tenha cuidado redobrado na sua forma de conduzir as situações. Você poderá ser testado na sua paciência hoje. Respire fundo!

Horóscopo de Gêmeos

A sexta dos geminianos promete ser muito boa! Uma energia de paz, harmonia e amor paira por aqui. Excelente dia para a sua criatividade, procure se expressar de forma artística de alguma forma hoje, expresse também seu amor e o seu autoamor! Dia importante para se cuidar, se mimar e se amar. Não esqueça de cuidar de si fazendo coisas que te dão prazer!

Horóscopo de Câncer

Canceriano, hoje você estará mais detalhista na realização de qualquer tarefa, fazendo tudo de forma muito minuciosa. Coloque suas emoções e suas funções em ordem, saiba separar as coisas e você verá a sua produtividade aumentar! Descarte aquilo que não é necessário no momento, discriminando a prioridade das coisas. Fique atento com críticas destrutivas!

Horóscopo de Leão

Hoje pode ser um dia desafiador para os leoninos. Despedidas dolorosas podem acontecer, talvez terá que deixar pra trás algo que sempre significou muito pra você, que sempre se fez presente. Mas entenda que a vida é cíclica e é preciso, hoje, fechar um ciclo. É hora de agir mais com a mente e menos com o coração.

Horóscopo de Virgem

Se prepare para um dia bem emotivo e nostálgico, virginiano. Você, que é racional demais, é um ótimo momento pra deixar a emoção tomar a frente, expressar seus sentimentos e ouvir a sua intuição, afinal, hoje a sensibilidade estará aflorada! Ótimo dia para estar com seus familiares e organizar seu lar!

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje será preciso esforço dobrado para que acordos sejam selados, evitando futuros prejuízos. Muita atenção, cuidado com enganações! A tendência hoje é que o outro te trate de maneira mais ríspida e menos paciente, portanto, melhor baixar a guarda e escutar as queixas que venham a ser colocadas. Tem dias que são mais difíceis manter o otimismo, mas amanhã tudo pode puder!

Horóscopo de Escorpião

Sexta de tranquilidade por aqui. Haverá um grande equilíbrio interior seu e muita sabedoria na hora de agir e tomar suas decisões. Você estará com a intuição aflorada, portanto se guie através dela, ela é sua estrela-guia! Libere remorsos, mágoas, despeje pra fora de ti todo sentimento ruim. É dia de purificação! Grandes chances de um sonho ser realizado.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, hoje é dia de organizar as coisas! Organize sua mente, suas tarefas, sua rotina, seu trabalho e sua casa para assim tudo fluir melhor na sua vida. Você vai se sentir bem ágil e produtivo hoje, portanto aproveite muito bem essa energia. Não é o momento de agir na impulsividade, é preciso parar um minuto para pensar melhor e seguir a lógica.