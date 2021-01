Horóscopo do dia (22/1/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre oseu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje para seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua quinta-feira, 26 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

A sorte paira no ar para os arianos, mas depende de coragem e iniciativa para que aconteça! Controle o seu impulso para não gastar sem necessidade. É um bom dia para agir de forma estratégica e fazer lançamentos de serviço ou produto. Viva verdadeiramente esse dia, muitas coisas boas podem rolar, fique atento!

Horóscopo de Touro

Esse é um dia para se sentir livre e desabafar emoções reprimidas. Poe tudo pra fora, tudo o que está se aprisionando aí dentro! No trabalho, busque ajuda vinda de alguém de fora da sua área, isso ajudará na criatividade. Esse é um dia de oportunidades, principalmente para um projeto que já está avançando, dedique tempo e energia, pois poderá ganhar mais espaço!

Horóscopo de Gêmeos

Todo mundo tem aspectos de luz e sombra integrados em si. É o momento de você, geminiano, se dar permissão de encarar as impurezas dentro de si. Se aceite como você realmente é, mas sem se acomodar em padrões destrutivos. Não precisa criar uma falsa imagem só para tentar se encaixar em algo ou tentar surpreender alguém.

Horóscopo de Câncer

A hora da verdade sempre chega. O momento de olhar algo como realmente é pode ser um tanto doloroso, porque diante da realidade caem todas as ilusões que foram criadas. Reúna coragem e a cultive dentro de si, pois após a verdade, nada será como antes. Os astros reservam surpresas para os cancerianos nesse dia!

Horóscopo de Leão

Sabe tudo aquilo que você foi varrendo para debaixo do tapete? Pois bem, tudo isso vai ressurgir nos próximos dias para te mostrar que precisa solucionar as questões de forma mais profunda. Você vai se sentir provocado ao sair da zona de conforto, mas é normal e necessário! Se liberte disso tudo para finalmente iniciar um ciclo novo!

Horóscopo de Virgem

Você pode estar passando por um momento de agonia, onde se sente como se estivesse presa em um pesadelo que se sonha acordada. Respira fundo, lembre-se que toda crise é passageira e essa não vai ser diferente. Tenta focar em outras coisas para tranquilizar a sua mente, você tem o poder de escolher os pensamentos. Liberte-se da necessidade de se cobrar e se punir!

Horóscopo de Libra

Nesse dia, procure tomar cuidado com as emoções, pois estarão muito a flor da pele, ou seja, tendências de momentos impulsivos – tanto nas ações como nas emoções. Por tanto, é preciso de cautela tanto para decidir algo ou agir em diversas questões. Para que você não saia chateada das situações, é preciso manter o controle e ficar mais zen.

Horóscopo de Escorpião

É preciso saber discernir o tipo de pensamento que te maltrata e não permitir que ele se propague e fique presente ainda mais. Você é forte e você pode assumir o controle de toda situação aí dentro para ficar mais leve. Os astros trazem um suspiro de alívio nos próximos dias, pessoas muito boas cruzaram o seu caminho!

Horóscopo de Sagitário

Nesse dia os sagitarianos estarão muito impulsivos e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo fazer tudo como querem e tudo da vontade deles. Por tanto, tenha cautela, cuidado com os desentendimentos com pessoas próximas. Seja lá qual for o problema, a força interna te guia sempre para as melhores soluções. Não se desespere!

Horóscopo de Capricórnio

Hoje e os próximos dias vêm com uma necessidade de reconstruir a conexão com o seu eu interior, se atentar aos sinais que o mundo está enviando e principalmente: seguir o seu coração. Você, capricorniano, tende a ser cético e racional demais, só por um dia deixe o fluxo da vida lhe guiar! Vá pelas emoções. Cuide dos seus sentimentos!

Signo de Aquário

Os aquarianos estarão um pouco vulneráveis e sensíveis nesse dia. Pode vir ocorrer situações que envolvem os campos afetivos e emocionais. Cuidado! É um momento de introspecção, é preciso silenciar e ouvir a voz que vem de dentro! Esteja aberto para viver cada emoção que surgir ao longo do seu dia, não as evite!

Signo de Peixes

É preciso parar um momento no seu dia e analisar e ressignificar questões na sua vida. Preste atenção em tudo, em cada detalhe, cada sentimento e cada acontecimento. Aproveite o momento para analisar tudo o que precisa para não obter nenhum problema posteriormente. De certa forma, é o momento dos piscianos finalizar algumas questões e reconstruí-las de uma nova maneira!

