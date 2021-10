Horóscopo do dia (26/10/2021): previsão para terça-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 26/10, terça? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Nesta terça-feira permita-se a respirar fundo, ariano, leve as coisas com mais calma, reflexão e paciência. Ao tentar apressar as coisas e até o seu próprio ritmo, você perde muitos detalhes, mas ao desacelerar você consegue enxergar esses detalhes e ver tudo com mais clareza.

Horóscopo de Touro

Excelentes movimentos astrais no céu hoje. Novidades surpreendentes podem chegar por esses dias, taurino. Tenha mente aberta para novas experiências. Ponha sua criatividade em jogo e aja de forma disruptiva! O momento é de se aventurar em possibilidades que antes você nem cogitava.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, o indicado para a sua terça é que você evite críticas excessivas sobre você mesmo e sobre as pessoas ao seu redor. Aceite quem você é e quem as pessoas são. Busque no seu dia mais motivos para se divertir, para ver o lado positivo e também para elogiar o outro!

Horóscopo de Câncer

Se há assuntos pendentes que precisam ser resolvidos, os resolva agora, pois o momento oportuno é esse. A Lua, seu astro regente, está passando pelo seu signo, o que favorece a empatia emocional e a compreensão, mas também é importante expor seus sentimentos e não ficar camuflando-os.

Horóscopo de Leão

Fique calmo, leonino, tudo pode parecer mais tenso na sua vida por agora, mas nos próximos dias as tensões serão resolvidas! Nesse momento você precisa diminuir as críticas que tem colocado sob si mesmo. Dê o seu melhor, mas entenda e respeite os seus limites. Faça o que você pode, mas não tente fazer mais do que isso.

Horóscopo de Virgem

O conselho astral para os virginianos nessa terça-feira é: faça uma coisa de cada vez! Por mais que tudo esteja uma correria na sua vida, é importante encontrar leveza ao viver no caos, isso irá te ajudar e tudo ficará bem. Respire fundo, virgem, foque numa atividade por vez, sem pressão!

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje é necessária uma atenção especial para iniciar qualquer comunicação por qualquer meio. Mercúrio que está no seu signo faz alguns aspectos difíceis com outros planetas e por isso palavras mal colocadas podem gerar desentendimentos e desafetos.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, você não está sozinho, por mais que acredite que esteja. Confie mais no universo que te ampara! Há magia em acreditar na força que existe ao seu redor. Não tente ter as respostas pronta para tudo e muito menos querer controlar tudo. Pelo contrário, entregue-se ao desconhecido, você pode se surpreender!

Horóscopo de Sagitário

Tem coisas que você não pode mudar, sagitário, e isso às vezes te deixa angustiado, né? O melhor a se fazer é abraçar aquilo que não pode ser mudado para poder encontrar o melhor caminho. Assuma o seu poder e a sua força e acredite que você tem capacidade para resolver o que for necessário!

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, os astros estão te desafiando nesse dia… pois é um momento para se desfazer e suas limitações! Então, observe com atenção o que vem te impedindo de evoluir, crescer e avançar na própria vida. É chegado o momento de se desprender de tais limitações e sair da zona de conforto para encontrar a liberdade!

Horóscopo de Aquário

A terça-feira pede para que tenha sabedoria, tenha calma e responsabilidade, aquário. Preste atenção nas suas ações e aja devagar! É um momento que exige observação e estratégia. Procure acalmar seus infinitos pensamentos para encontrar o caminho ideal e estável.

Horóscopo de Peixes

Peixes, sair da zona de conforto realmente pode dar medo, mas agora é o que você precisa. Expanda a sua percepção da realidade! Hoje e nos próximos dias você está sendo convidado a confiar mais no invisível. Não espere ter 100% de certeza para agir ou decidir algo, permita-se ser guiado pela sua intuição.