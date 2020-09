Horóscopo do dia: confira a previsão desse sábado (26/09)

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 26/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Qual a previsão do horóscopo do dia 26/9?

Confira a seguir como será o sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Esse pode ser um dia importante de revisar a sua vida no todo, trazendo um olhar crítico e justo, consigo, para cada situação. O seu campo afetivo está recebendo um estimulo muito positivo, esteja disponível a novidades! Esse é o seu horóscopo do dia 26/9.

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia 26/9

Nesse dia os astros vêm lhe pedir maior flexibilidade para se adaptar a algumas mudanças repentinas. O inesperado pode se fazer presente e mudar a rota daquilo que já estava definido. Use de sua criatividade para se sair bem com os imprevistos, não perca tempo e energia reclamando ou se estressando!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

É tempo de profundas conversas e conexões. Novas amizades e até novos romances podem surgir aí! Pessoas te procurarão pedindo ajuda e conselhos. Esse também é um momento de transições pra você, cuide da sua saúde mental e não se sabote. Receba as transformações que a vida está lhe oferecendo.

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – horóscopo do dia 26/9

Nesse dia o sentimento de desapego e distanciamento emocional pode te dominar, ficará mais fácil largar coisas, situações e pessoas que já não te agregam mais. faça uma revisão na sua vida e reflita sobre o que é preciso abandonar! Tire esse dia para o seu autocuidado.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Cultive momentos de amor consigo mesma. Manter uma boa relação contigo vai lhe despertar mais segurança e autoconfiança para vencer qualquer obstáculo! Esse final de semana vem favorecer fortemente seu campo amoroso, aguarde por surpresas caso já tenha alguém. Se estiver solteira, alguém incrível irá te impressionar!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Esse é um momento de solidariedade e altruísmo. Você já faz tanto por si, que tal fazer um pouco por aqueles que não possuem as mesmas condições que você? Doe um pouco dos seus conhecimentos e dons, vai ser uma troca rica e poderosa que vai abrir a sua visão para outras coisas!

LIBRA – (23/09 – 22/10) – horóscopo do dia 26/9

Os astros indicam ser esse um dia muito benéfico à saúde, ao bem-estar, às relações amorosas e às criações! Este é um momento para saudar a vida e vivê-la de acordo com as melhores possibilidades. Muito otimismo no ar! Há também clareza e intuição para perceber o que é melhor para si e para o outro. O que achou do seu horóscopo do dia 26/9?

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Os astros lhe chamam para um dia de profunda ligação com suas lado espiritual e sua fé. Acenda uma vela ou medite, faça aquilo que sentir no coração, mas conecte-se com algo superior. Isso vai te ajudar a trazer equilíbrio e a harmonia pro teu ser!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Fique atenta ao seu ritmo hoje, sempre pressa e lembre-se de respirar fundo por 5 segundos. Não decida nada no calor do momento, no ápice das emoções, pois seu dia tende a ser regado aos impulsos da vida. Canalize essa energia para novas criações, ideias e exercícios! Curtiu o seu horóscopo do dia 26/9?

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

É tempo de se render ao novo e quebrar regras. Saia da mesmice, inove mais! seguir regras é importante, mas quebre-las as vezes pode ser incrível. Se permita aos movimentos fora da caixa e busque uma nova perspectiva das coisas. Nada precisa ser rígido e engessado

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia 26/9

Com a Lua crescente no seu signo, faz com que teu lado inventivo aflore ainda mais. Esse é um momento de buscar novas maneiras de encarar as situações. Essa lua vem te estimular os conhecimentos mais diversos, comece uma leitura inédita hoje! Quebre sua rotina, saia das normas, inove!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Hoje os astros te convidam a olhar a sua volta, olhar a sua vida no todo e compreender que tudo o que você tem e tudo o que você passa são reflexos de suas próprias escolhas. É tempo de contemplar a sua vida de forma sincera, enxergando os pontos positivos e negativos e mudando aquilo que precisa ser mudado. Assim você viverá a felicidade que tanto espera! O que achou do seu horóscopo do dia 26/9?