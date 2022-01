Horóscopo do dia (27/01/2022): previsão dos signos para quinta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 27 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 27/01, quinta-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Áries, há boa energia no ar e assertividade na divisão de trabalho segundo as competências. Se iniciou um relacionamento, as chances de entendimento são maiores. Se quer se reconciliar com alguém, não perca a oportunidade, hoje está bem favorável! Há muita disposição e criatividade a seu favor neste dia.

Horóscopo de Touro

Na sua quinta-feira, contratempos podem alterar a sua rotina e seus planos, taurino. Tarefas, compromissos, reuniões de última hora te obrigam a repensar o trabalho, portanto, prepare-se para ter flexibilidade nesses momentos. Tenha paciência ao ter que lidar com as mudanças e serviços que terão que ser pausados.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, ficar esperando ajudas que podem não acontecer pode causar frustrações. Cuidado com os excessos na ingestão de comida, álcool, qualquer coisa que possa prejudicar algum tratamento ou dieta. Também é preciso evitar gastos desnecessários hoje, geminiano. Fique de olhos nos desperdícios!

Horóscopo de Câncer

O clima hoje é de desejos e paixões intensas. Mas também há uma tendência ao radicalismo, o que devemos evitar, pois todos estamos mais agressivos, impacientes, julgadores e tendemos aos ressentimentos, o que pode te levar a perdoar menos, e não ser perdoado. Tenha cuidado com os extremos.

Horóscopo de Leão

Hoje, as incompatibilidades prevalecem sobre as afinidades. As amizades ou os casais com menos coisas em comum podem sentir que têm mais diferenças, a ponto de parecerem dois extremos. A lucidez e o equilíbrio devem preponderar aqui. Leonino, não poupe esforços em esclarecer qualquer situação.

Horóscopo de Virgem

Para os virginianos que estão em posição de poder, esse é um momento em que despertam mais simpatia, popularidade e confiança. No trabalho, se estiver fazendo modificação na equipe, pode ser interessante recontratar algum ex-funcionário. Também pode acontecer de algumas propostas antigas ressurgirem na sua vida.

Horóscopo de Libra

Se pretende fazer alguma transação comercial, este é um bom período. Os ventos sopram a favor de pequenas viagens ou mudanças. O momento também é oportuno para quem deseja se candidatar a alguma vaga de emprego. No geral, a sua quinta está bem positiva para tudo o que desejar.

Horóscopo de Escorpião

Hoje você vai ter a sensação de estar sem brilho, sem criatividade, com pouca inspiração. Há pouca vontade de enfrentar os obstáculos que surgem ao longo do dia. Pode até ser que duvide de seus próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros em relação a você, por pura insegurança e medo da frustração emocional. Portanto, escorpiano, busque ter um dia mais tranquilo, sem estresse.

Horóscopo de Sagitário

Hoje a Lua ingressa no seu signo te fazendo estar ainda mais otimista e positivo diante a vida! É tempo de ser direto ao ponto, espontâneo e autoconfiante, sagitário. O alto nível de entusiasmo eleva a sua expectativa em relação ao outro, podendo gerar frustrações, então tenha cuidado. Você estará buscando por mais independência e menos restrições!

Horóscopo de Capricórnio

Ares de charme, romantismo e sedução. Hoje o clima está amoroso. Preparar um almoço ou jantar a dois aproxima e cria mais intimidade acompanhada de ternura. Qualquer ação que beneficie a saúde e a estética está em alta neste dia também. Excelente momento para cuidar de si e de quem ama.

Horóscopo de Aquário

Aquário, hoje pode haver momentos com tendência de se ressentir se não dialogar, se não demonstrar seus sentimentos ou se faltar adequação em suas palavras com quem se relaciona. Até uma opinião diferente pode parecer desafeto, tenha cautela ao se expressar. É preciso equilibrar as palavras e as emoções.

Horóscopo de Peixes

No ar, a solidariedade, a compreensão, a tolerância. Você estará aceitando melhor as ações que promovam a cidadania, o bem-estar público, como campanhas contra discriminação, etc. Seu olhar hoje estará totalmente voltado ao próximo, por isso pode ser bacana se envolver em causas sociais e trabalhos voluntários.