Horóscopo do dia (27/03/2022): previsão para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 27 de março

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 27 de março, domingo.

Horóscopo de Áries

A Lua está Minguante no céu, então é normal você se sentir com menos energia, mais cansaço e necessidade de pausar, Áries. Se permita! Caso você sinta uma vontade maior de trabalhar, tudo bem, mas não deixe de ter também seu tempo de descanso! Vai com calma nesse domingo e economize energia para a sua segunda-feira.

Horóscopo de Touro

Para que se irritar no final do fim de semana, taurino? Aspectos desafiadores acontecem sim, mas deixe para lá! Você não pode ter controle de tudo. Nem sempre as coisas acontecem como você deseja. Então não deixe que imprevistos lhe tirem do sério!

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, o momento é de refletir sobre o que está ocupando espaço atualmente na sua vida – coisas, pessoas, situações, tarefas ou atitudes – que você segue mantendo e não fazem mais o menor sentido para você! Então deixe ir para que você possa criar novos espaços e fazer mais aquilo que ressoa com você.

Horóscopo de Câncer

Câncer, o dia de hoje está interessante para conversas mais importantes. Aproveite para desenrolar as coisas e resolver o que ficou mal entendido. Só no período da noite que requer certo cuidado, já que acontecem aspectos não muito favoráveis para esse tipo de coisa, aliás, nesse período algumas chateações podem vir à tona.

Horóscopo de Leão

Leão, o momento é de auto observação, levando seu olhar para seus objetivos e metas a longo prazo! Muitas ideias podem surgir hoje que irão te ajudar a concretizar tais desejos. Pode ser que alguém te auxilie a compreender melhor quais caminhos você deverá seguir. Então aproveite para ter conversas sobre seus sonhos com alguém!

Horóscopo de Virgem

Nesse domingo procure fazer atividades mais leves e ter cuidado com comidas pesadas ou que possam te fazer mal, virginiano. Por outro lado, os astros estão bem potentes para cura, desintoxicação e liberação do que não te faz bem. Então aproveite essa energia para cuidar do seu corpo e liberar qualquer mal.

Horóscopo de Libra

Hoje é um dia interessante para arrumar algum espaço da sua casa. A desorganização externa influencia diretamente no seu bem estar, libra, então comece pelo seu entorno! Escolha pelo menos uma gaveta, ou armário, ou cômodo para organizar por alguns minutos. A sensação já vai ser ótima!

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, nesse domingo pode bater um baita cansaço. É bacana observar o quanto dessa exaustão não é decorrente de dispersar energia aceitando fazer mais do que realmente gostaria e dizendo “sim” para questão que gostaria de dizer “não”! Aproveite esse domingo para relaxar e refletir mais profundo sobre isso.

Horóscopo de Sagitário

A Lua Mingua pedindo para que você libere alguns padrões de autossabotagem, pedindo para que libere o que não te faz bem, sagitariano. Você está sempre com o astral lá em cima, pensando positivo e cheio de otimismo com as coisas mais difíceis. Mas nesse momento é preciso pôr os pés do chão e analisar de fato o que está sendo próspero ou não na sua vida.

Horóscopo de Capricórnio

Pode ser que hoje você sinta que esteja se conectando com as vibrações mais baixas do seu signo: um certo pessimismo, sensação de estar limitado em algum sentido, falta de prazer em fazer as coisas, etc. Isso se dá por conta da Lua Minguante que passou por aí, então o melhor a fazer nesse domingo é ficar mais introspectivo e reflexivo, não se force a fazer algo que não vai te agradar.

Horóscopo de Aquário

A sensação que o dia traz para você hoje é de que o universo se abriu e tudo ficou mais claro e esclarecido. As fichas vão cair! Aproveite o bom humor e vá curtir o domingo, aquariano. Exercite-se ao ar livre, aproveitando para energizar seu corpo e descarregar a tensão da semana.

Horóscopo de Peixes

O momento pede para que você reflita profundamente sobre o que você tem escolhido, através dos seus hábitos e atitudes no dia a dia, que refletem um “não” para si mesmo… será que às vezes você não aceita muita coisa externa que nem faz sentido para você, peixes? Será que seus hábitos não estão colocando sua saúde, sua realização e sua disposição em segundo plano?