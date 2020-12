Horóscopo do dia (27/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje do seu signo está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 27 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Opa, é preciso manter a calma nesses encontros familiares durante as discussões que surgem na mesma de jantar. Tente não ser tão teimoso nessas situações e nem agressivo, se for preciso volte atrás em suas palavras. O clima é de união e paz, mas com muita gente diferente unida, as coisas podem ficar mais exaltadas. Relaxa!

Horóscopo de Touro

Se você quer logo começar a voar em seus projetos, antes é preciso ter consciência e por um ponto final em algumas questões do passado! Saiba que é o peso do apego que não está te permitindo a decolar. Tudo isso só está empatando os assuntos que deveriam evoluir. Encare tudo isso logo, resolva e desapegue daquilo que não vai te ajudar.

Horóscopo de Gêmeos

Com a lua transitando pelo seu signo, ela te convida a se entrosar com as pessoas, conversar assuntos interessantes, ler, estudar e realizar atividades divertidas! É positivo e produtivo diversificar e pegar leve hoje, mas também fazer um pouco de tudo, sem a preocupação de ir muito a fundo.

Horóscopo de Câncer

Na sua área financeira, os astros indicam que tudo pode melhorar, mas de qualquer forma é preciso ter cautela para não gastar mais do que realmente pode. Tenha consciência e só faça aquilo que puder fazer para evitar dores de cabeça no futuro. É um momento oportuno para buscar mais conhecimentos sobre economia.

Horóscopo de Leão

Esse é um momento para perceber quais limitações ainda te impedem de alcançar a plenitude, a realização emocional. Observe se você não está se inferiorizando diante de alguém ou de alguma situação. Não permita que a acomodação te mantenha nesse lugar só porque pode ser confortável. Ainda há muito o que conquistar, mova-se!

Horóscopo de Virgem

Atenção aos seus insights hoje. Alguma nova ideia genial pode surgir e você vai precisar de sensibilidade para pesca-la. Expanda a visão das coisas e olhe tudo de modo mais amplo, sem pré-julgamentos. Saiba que o céu não é o limite para a sua imaginação, por tanto, não tenha medo de ir além das possibilidades!

Horóscopo de Libra

Hoje você pode se sentir numa energia meio confusa, com um monte de gente envolvida em algo que você sente que era pra ser só seu, sabe? Mas acontece! Procure aliar-se a quem for seu aliado. Fique do seu próprio lado também, compre a sua própria ideia, acredite no que você quer!

Horóscopo de Escorpião

Alguns conflitos podem estar rolando hoje, seja um debate sadio ou uma disputa mais áspera. Competição no trabalho, defesa de ideias, DR’s nos relacionamentos, etc. Às vezes a melhor opção e silenciar e escutar, mas além disso, hoje é importante se fazer entender, defender o seu ponto de vista e não arredar o pé. Mas não deixe que isso te cegue e te faça dar murro em ponto de faca.

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia poderoso de inícios e escolhas; novos projetos estão sendo apresentados a você e a vida cobrando uma decisão sua. Isso vem muito forte do teu lado profissional, mas também pode falar de relacionamentos, a dúvida entre os contatinhos, se escolhe o mais maduro, ou o mais responsável, ou o mais inteligente(…). Não importante, o que é necessário é uma atitude, uma escolha definitiva!

Horóscopo de Capricórnio

Às vezes você se prende a uma ideia por orgulho. Saiba que mudar de ideia represente amadurecimento e sabedoria e já passou da hora de você ter a humildade de dar sim o braço a torcer, pois para conseguir alcançar seus objetivos é preciso flexibilidade, mentalidade ampla e paciência. Não caia na rigidez do ego, não se prenda numa caixinha!

Horóscopo de Aquário

É necessário saber dialogar com mais calma e tolerância, normalmente você pensa muito a frente do seu tempo, o que é ótimo, mas tenha em mente que não é todo mundo que está no mesmo ritmo que o seu. Então tente controlar uma certa teimosia e a vontade de ser dono da verdade. É com paciência que você vende a sua ideia!

Horóscopo de Peixes

Aprenda a mergulhar de cabeça naquilo que você quer e acredita sem medo do que pode vir acontecer. É se arriscando e abraçando a causa, que você saberá se isso dará certo ou não. Tudo é um processo e quebrar a cara faz parte, errar faz parte. Você está aqui para evoluir com suas próprias experiências, então se permita!