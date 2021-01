Horóscopo do dia (28/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quinta, 28 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Paciência! Pois no ar, paira a intolerância. Não se precipite, algumas atitudes podem ser um desacerto com acontecimentos que não estavam preparados para gerar os resultados adequados. A hostilidade dá margem a desentendimentos desnecessários, será que você realmente precisa disso? Tenha atenção no trânsito!

Horóscopo de Touro

Clima agitado para os taurinos hoje, podendo refletir em você a ansiedade e a inquietação. O inesperado pode te visitar hoje também, fazendo com que você tenha que alterar os planos repentinamente, gerando tensão e improdutividade. Já faça tudo com um plano B na manga!

Horóscopo de Gêmeos

Lembre-se sempre, que independente do que falarem, você tem livre arbítrio para fazer suas próprias escolhas, como bem entender. Convém que saiba sempre se guiar pela intuição e saber escolher aquilo que é bom para você! Não tenha medo do certo ou errado, isso é só uma questão de opinião.

Horóscopo de Câncer

Esse dia requer dos cancerianos atenção, pois estarão mais sensíveis e dramáticos, esperando por uma colaboração externa! A ordem é reciprocidade. Busque e ofereça ajuda, seja gentil e grato! Fique também esperto com seu relacionamento, principalmente se ele estiver passando por um momento mais difícil, pois será um período de tensão.

Horóscopo de Leão

É tempo de brilho, de liderança, de prazer e autoconfiança. Você vai se sentir mais disposto a se divertir, ir a festas, encontras e fazer tudo o que gosta! Mas fique alerta com um certo egocentrismo aí e em querer ser notado a todo custo. Faça atividades físicas para fortalecer o seu coração, uma natação, corrida ou bike!

Horóscopo de Virgem

O Universo está colocando sinais no seu caminho para que você busque mais a espiritualidade na sua vida, pois assim terá maior equilíbrio e clareza sob diversos aspectos e também uma comunicação melhor com as pessoas! Investir no autoconhecimento pode ser libertador!

Horóscopo de Libra

Trabalhe mais a sua generosidade e perdoe alguém que te magoou no passado, só assim sua alma sentirá alívio e leveza para dar continuidade no seu caminho, colocando uma pedra sob determinado assunto. É preciso viver mais o presente e não ficar remoendo coisas passadas. Cuidado para não perder nenhum acontecimento na sua vida!

Horóscopo de Escorpião

Hoje pode ser um dia estressante, daqueles que você sentirá muita revolta diante de algumas situações. Mas saiba muito bem quais brigas você irá comprar. Saiba escolher suas batalhas, pois algumas não valem o nosso tempo! Procure se dedicar mais a você mesmo nesse dia também, você está precisando se auto-mimar.

Horóscopo de Sagitário

Tenha cuidado, sagitariano, expectativas altas geram decepções. Você terá a sensação de que o que se faz é irrelevante, pouco importante e se sentirá descontente. Não leve tudo ao extremo! Tem que colaborar e seguir avançando para restabelecer a sua confiança. Tenha cautela para não desmerecer seus vínculos!

Horóscopo de Capricórnio

No trabalho, as indisposições afetivas entre as pessoas podem interferir no desempenho. Evite hoje medidas financeiras delicadas, tais como cobranças, aumentos, taxas e vendas grandes. Não é o melhor momento, também, para negociações de imóveis ou automóveis! Esse é um dia para se ter mais cautela de forma geral.

Horóscopo de Aquário

A manhã dos aquarianos pode começar com alguns atrasos no desempenho das atividades profissionais. Além disso, você precisará se desdobrar ainda mais para conseguir finalizar suas tarefas e agradar seus clientes. É importante também evitar transações de dinheiro, algo pode dar errado!

Horóscopo de Peixes

A sedução está em alta! As almas estão mais unidas do que os corpos, é aquela paixão pelo o interior do outro e não pelo físico! Esse é um bom momento para unir forças também e lutar por causas sociais, levantar debates sobre discriminações, violências, drogas, etc. É momento de se posicionar!