Horóscopo do dia (28/03/2022): previsão para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 28 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 28 de março, segunda-feira.

Horóscopo de Áries

Mercúrio ingressa no seu signo trazendo muita potência para a sua comunicação e intelecto, ariano! Aproveite para ativar sua coragem e assertividade. As energias desse planeta no seu signo vão favorecer os conhecimentos, os estudos, concursos e as trocas. Muito cuidado para não falar as coisas no impulso e acabar magoando alguém.

Horóscopo de Touro

Taurino, coloque amor em tudo o que fizer, mesmo que não seja algo que lhe dê prazer! A afetividade poderá dar um toque especial na forma de abordar um tema ou uma situação. Terá que encarar as responsabilidades e é disso que essa segunda-feira está falando. Fique atento, pois oportunidades poderão surgir, facilitando a sua vida.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje o dia está super bacana para conversas que expandam a sua mente, para praticar alguma atividade física, ouvir algo que te inspire, como um podcast, uma música ou até ler um livro. Assuntos de empreendedorismo estão em alta e isso pode te ajudar a ter coragem de criar ou expandir um negócio/projeto seu!

Horóscopo de Câncer

Aproveite o período da manhã para planejar sua semana e priorizar as tarefas mais importantes e minuciosas do seu dia, pois após o almoço as coisas tendem a serem mais lentas e imprevistos podem acontecer. Se tiver reuniões ou conversas bem pontuais para hoje, tenha bastante calma e busque muito esclarecimento, caso contrário, algo pode ficar mal entendido.

Horóscopo de Leão

O período da manhã está ótimo para tomar decisões, realizar compras, ter conversas, aprendizados, sair de casa para resolver algo ou fazer alguma atividade gostosa! Já para o fim do dia e inicio da noite, a tendencia é de que role alguns imprevistos, desentendimentos, e as coisas não saiam como o planejado.

Horóscopo de Virgem

Com Mercúrio, seu planeta regente, ingressando no signo de Áries, pode trazer muitas ideias, aceleração mental e uma forma pioneira de pensar; inclusive te ajudando a raciocinar de forma mais confiante, rápida e priorizando o que você quer e pode fazer nesse momento, sem se vitimizar, virgem. Tenha atenção para não cair nas baixas vibrações e discussão, egoísmo e impulsividade.

Horóscopo de Libra

O momento pede para que você, libriano, reflita sobre aquilo que é absolutamente essencial para você e muito precioso na sua vida! Pense também sobre quanta energia você realmente tem dedicado a isso no seu dia-a-dia. Cuidado para não ficar negligenciando aquilo que é indispensável pra você e ficar fazendo somente o que é importante para o outro.

Horóscopo de Escorpião

A segundona começa com energia e disposição, esse é um dia pra abusar da sua criatividade e buscar soluções inovadoras para qualquer problema que surgir. O sentimento é de liberdade e independência, você não vai querer depender de ninguém para nada. O momento também favorece os trabalhos em equipe e a visita de amigos!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, você pode sentir que sua segunda-feira está meio esquisita. O clima, as pessoas, tudo pode parecer confuso. Muito cuidado com as disputas, com o ego e com as ilusões! Ouça sua intuição, preste atenção nos seus sentimentos. Seu humor tende a oscilar bastante hoje, então procure respirar fundo antes de tomar qualquer atitude.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje a realidade que se apresenta pode não ser do jeito que você deseja, no entanto, não tem como fugir das responsabilidades. É hora de fazer esforço extra para conseguir dar conta dos compromissos agendados. Persista, capricórnio! O momento também é mais racional, exigindo mais da sua intelectualidade.

Horóscopo de Aquário

Logo na madrugada a Lua encontra com Marte no seu signo, trazendo um clima picante, sendo excelente para uma noite ao lado de quem se ama. Para o seu benefício, sua segunda tende a ser encarada com força e vitalidade. Você estará mais animado e corajoso para enfrentar uma rotina intensa. Mas atenção, é importante dosar o ímpeto das suas ações, para não ser mal interpretado.

Horóscopo de Peixes

Peixes, a Lua está Minguante, finalizando a lunação pisciano, sendo assim, esse momento está super favorável para fazer pequenos ajustes. Pode ser interessante ir planejando as atividades que você vai colocar em prática a partir da Lua Nova (que está próxima), para ativar a energia de iniciativa e coragem na sua vida.