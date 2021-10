Horóscopo do dia (28/10/2021): previsão para quinta-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 28/10, quinta? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Excelente quinta-feira para os arianos. Você receberá boas notícias que nem esperava, isso abrirá portas para novas possibilidades, caminhos e pessoas! É preciso colocar a paciência e a ordem em prática para obter o sucesso esperado, áries. Não fica esperando de braços cruzados que o universo faça tudo.

Horóscopo de Touro

Taurino, coisas do passado podem retomar ou ressurgir nesse período… uma velha amizade, um antigo amor ou “crush”, até uma proposta que trabalho que já foi lançada anteriormente para você. Não se assuste e nem tenha medo de reconsiderar algumas oportunidades.

Horóscopo de Gêmeos

Os astros hoje pegam fogo e influenciam as áreas profissional e relacionamentos, apontando possíveis desafios de convívio, fique atento, pois isso pode acabar evoluindo para atritos e brigas que não tem nada a ver. Se você anda meio sem paciência, procure se acalmar, geminiano. Mantenha uma postura sutil e focada nas coisas práticas.

Horóscopo de Câncer

Câncer, a Lua mingua no céu hoje e você pode sentir as emoções se expressando de maneira tímida, porém sem perder a pose, afinal, a lua está no signo de Leão. Há nobreza e generosidade no trato e convívio social. Os astros trazem um tom confiante para tratar todos os temas que forem necessários hoje. Apenas vigie-se para não ser arrogante!

Horóscopo de Leão

Nesta quinta-feira a Lua fica Minguante no seu signo, trazendo um período de mais reclusão e introspecção, por isso você pode sentir a necessidade de estar mais sozinho e reflexivo sobre alguns assuntos. É ainda um período também favorável para agir de forma empática, acolhedora e generosa com as pessoas ao seu redor.

Horóscopo de Virgem

Virgem, esses são dias importantes para o seu crescimento pessoal! Os astros vêm reforçar a necessidade de você agir e ser por si mesmo, bancando a sua individualidade e iniciativa. O universo indica um período de aprendizado, onde você está aprendendo a sair do comodismo e crescer para além da sua bolha ou meio familiar. Se permita a maior independência!

Horóscopo de Libra

Nada de rancor, libriano. Se houver algum fato que lhe magoou, releve. Não retribua qualquer agressão. Não se iguale ao inferior. Sabemos que às vezes é difícil e queremos “devolver na mesma moeda”, mas não vale a pena! Hoje pode rolar alguns estresses e desentendimentos, mas mantenha o controle emocional.

Horóscopo de Escorpião

Nesta quinta-feira a sensação é de que tudo parecerá confuso ou até mesmo impossível de ser alcançado. Nada de desespero ou desistência, escorpiano. É só um período que pede reflexão e paciência para agir com mais eficiência. Então procure respirar fundo e respeitar o ritmo natural das coisas a sua volta.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, é importante começar a controlar mais seu tempo de descanso, caso contrário, você estará sujeito a um enorme estresse que complicará toda a sua produtividade e desempenho. Aproveite que a semana está chegando ao fim e vai desacelerando, fazendo tudo com mais tempo e calma.

Horóscopo de Capricórnio

Algumas despesas inesperadas tendem a surgir por esses dias, capricórnio, portanto vai ser bem importante agir com responsabilidade diante das suas finanças. Mas não se preocupe tanto, pois isso lhe trará recompensas futuras. Hoje você terá um dia agitado, mas evite preocupações e afazeres totalmente desnecessários para o momento.

Horóscopo de Aquário

Calma, aquário, não exija muito de você e não eleve a sua carga emocional para não ter reflexos no seu corpo. Às vezes os problemas emocionais se manifestam muito no corpo físico, fique atento. Tente uma meditação para acalmar seu interior e se necessário desabafe com alguém.

Horóscopo de Peixes

Hoje os astros trazem um dia mais calma aos piscianos. Você sentirá um maior nível de descanso e bem-estar, conseguindo relaxar a mente e o corpo físico mais facilmente e se desconectar dos velhos problemas que vem te assombrar e sobrecarregar. O acaso está ao seu lado, surpresas podem rolar!