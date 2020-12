Horóscopo do dia (28/12/2020): previsão de terça-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 28 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Janeiro de 2021: suas previsões chegaram

Horóscopo de Áries

Ative a sua comunicação hoje! Passar o dia conversando, trocando ideias e opiniões com pessoas de todos os lugares e áreas, pode ajudar a solucionar alguns problemas. Explane mais sobre suas dificuldades e aprenda com as percepções alheias. Esse também é um dia bacana para namoros e encontros!

Horóscopo de Touro

Esse restinho de ano será muito gostoso, aproveite muito, pois trará momentos mais que especiais de carinho e afeto. Desfrute de um bom colo familiar, aproveite esse período de ternura com seu amor, valorize essas coisas mais simples da vida. Demonstre toda a sua gratidão!

Horóscopo de Gêmeos

Os astros indicam que você está indo pra direção correta. Permaneça firme no seu caminho, pois é um trajeto de triunfos, vitórias e viagens! Com isso, aproveite para curtir uma viagem a dois, ou se estiver solteiro, faça uma viagem e conheça gente nova, é um ótimo momento para movimentar a vida social!

Horóscopo de Câncer

Esse é um período onde você, canceriano, sentirá que a verdade está sendo concretizada na sua vida e as coisas estarão favoráveis ao sucesso! E fique atenta no amor, pois os astros indicam que tem alguém do seu passado voltando como um presente para o seu novo ano!

Horóscopo de Leão

Os astros mostram que esse é um período de mais tranquilidade e calmaria na sua vida. Ouça o que os mais velhos e mais experientes têm a lhe dizer, aprenda com a sabedoria deles. Esse também é um momento de amadurecimento do relacionamento, com isso as coisas podem subir de patamar e ficar mais séria!

Horóscopo de Virgem

Com o seu amadurecimento, você irá optar por se relacionar com pessoas mais organizadas e tranquilas, procure conviver com pessoas confiáveis, que demonstram um comportamento mais sensato e um emocional estável e responsável. Saiba bem com quem você compartilha seus dias, com quem você convive!

Horóscopo de Libra

Neste dia algumas insatisfações podem acontecer, então tente não criar grandes expectativas em cima de pessoas ou situações. Tome cuidado com uma certa inquietude no dia de hoje também, isso pode te trazer ansiedade e gerar problemas desnecessários para lidar nesse finzinho de ano.

Horóscopo de Escorpião

Respira fundo, conte até 10 e controle seus impulsos e tenha cuidado para não magoar alguém de graça. Ninguém tem a ver com seus problemas, você é a única responsável por isso. Não tente terceirizar essa culpa. Seja sensata e tenha consciência que tudo irá se resolver a partir do momento que você aceitar determinadas condições!

Horóscopo de Sagitário

Esse é um dia movimento, você terá muita coisa pra fazer hoje, principalmente no ambiente doméstico e profissional. Tente colocar tudo o que está bagunçado em ordem, se organizando, tudo flui melhor! Se você está de férias, aproveite esse dia para refletir melhor sobre seu futuro profissional.

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um momento de acabar com a rigidez e ceticismo. Cultive sua fé, mesmo que não siga nenhuma religião, tenha determinação naquilo que deseja para o seu futuro, abra a sua mente e acredite no seu potencial! Aceite conselhos e ajudas externas, você não precisa fazer tudo sozinha!

Horóscopo de Aquário

Os astros trarão para os seus próximos dias mudanças repentinas e rápidas, mas para melhor. Até mesmo nas relações, está na hora de mudar a tônica, procure inovar a rotina do casal, mude alguns costumes e adicionem novos hábitos! É preciso sair da rotina para continuarem num relacionamento incrível.

Horóscopo de Peixes

Hoje acontece alguns aspectos difíceis para você, confusões e mais desilusão. Nem tudo o que se vê corresponde à realidade, pois pode ser que a sua percepção de determinada situação não esteja de acordo com o real. Então tente não julgar e nem decidir algo hoje, espere as coisas clarearem. Vale também pedir opinião de uma pessoa de confiança.