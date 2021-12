Horóscopo do dia (28/12/2021): previsão para terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 28 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 28 de dezembro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

Ariano, ser mais flexível e considerar o ponto de vista do outro é uma boa forma de resolver pendências mais rapidamente. Elegância no trato e proporcionalidade nas atitudes ajudam a ter um ótimo dia! Os impulsos emocionais tendem a serem mais fortes nesse dia, mas tenha cautela.

Horóscopo de Touro

Touro, você acordará amuado, desconfiado e severo demais. Esse comportamento pode provocar mais desentendimentos e te machucar de certa forma. Cuidado para não levar tudo tão a ferro e fogo. Revisitar feridas antigas pode não ser muito propício para hoje.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, o conselho astral de hoje é a organização de seus objetivos. Um exercício muito bacana para esse período de fim de ano é determinar suas metas para o ano seguinte, mas, mais do que isso, é importante pensar na forma como você vai se sentir ao realizar tais metas! Se contagie por tal sentimento.

Horóscopo de Câncer

Hoje os astros te inspiram a buscar a harmonia e o equilíbrio nas relações e com o que lhe cerca, câncer. A diplomacia e a elegância, a capacidade de ouvir e se colocar no lugar do outro são atitudes naturais hoje. Amizades, namoros e tudo o que envolve parceria estão favorecidos nesse dia. Aproveite!

Horóscopo de Leão

Leão, neste dia, permita-se se preencher por alegria e gratidão profundas. Essa terça-feira vem com tudo para te inspirar, te encher de otimismo e te fazer ter coragem do que você não teve antes. Sem preocupações, foque na diversão e em sonhar cada vez mais alto!

Horóscopo de Virgem

Virgem, seu dia tende a começar de forma inquieta e tumultuada. Tente praticar algum exercício que ajude a desligar a mente, evitando que os mesmos assuntos fiquem se repetindo infinitamente. Muito cuidado com conflitos desnecessários, você pode dizer algo e vir se arrepender mais tarde. Atenção para não perder o horário!

Horóscopo de Libra

Com a Lua no seu signo e formando aspectos interessantes com outros planetas, principalmente com Plutão, traz uma tendência que ajuda a recuperação de suas forças e o restabelecimento da sua saúde, ou seja, esse é um dia para se recompor e se reenergizar, libra. O período é oportuno para curas internas do emocional e do físico.

Horóscopo de Escorpião

O seu dia, principalmente a manhã, realmente está preparando o cenário perfeito para brigas, confrontos e rompimentos, os astros estão tensos! Mágoas e ressentimentos são expostos à luz do dia. Se esse for um movimento consciente, tudo bem, mas caso contrário, tome todo o cuidado para evitar conflitos.

Horóscopo de Sagitário

Os astros trazem um excelente clima para os sagitarianos, principalmente no fim da tarde! Os aspectos que acontecem liberam o otimismo e o bom humor. As tarefas do dia são concluídas com mais desenvoltura. Pode marcar um happy hour tranquilamente, tudo fluíra maravilhosamente bem.

Horóscopo de Capricórnio

Com a Lua minguando no céu, o ritmo deve diminuir naturalmente. Precisará de um pouco mais de tato e de espaço para lidar com as pessoas e com os seus desejos desencontrados. Sem pressão e sem cobrança, leveza é a melhor opção. Se alguém disser algo que não lhe agrade, abstraia!

Horóscopo de Aquário

Os astros se harmonizam no céu para os aquarianos neste fim de ano. Tudo entra nos eixos e funciona a contento quando se leva a disciplina a sério, mas com charme! As relações ganham uma base mais firme e sólida, o período é oportuno para construir algo duradouro, seja numa amizade ou namoro.

Horóscopo de Peixes

Peixes, aproveite a energia dinâmica que rola no céu para você neste dia para resolver tudo o que precisa ser feito hoje com muita confiança e alegria. O que pode te ajudar também é colocar uma roupa que te inspire (cores quentes são ótimas!), escutar uma música animada e focar em agir e fazer acontecer!