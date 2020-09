Horóscopo do dia 28/9: confira a previsão desse domingo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 28/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 28/9?

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 28/9.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ÁRIES – (21/03 – 20/04) – horóscopo do dia 28/9

Seu vai ter um ritmo acelerado e inspirado na agilidade. Muito bom para dar continuidade àqueles trabalhos que estavam lentos. Esse é o momento de resolver e decidir o que precisar. Ative toda sua praticidade e impulsividade para não deixar nada pendente hoje! O que achou do seu horóscopo do dia 28/9?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Áries

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia 28/9

Esse é um dia importante para integrar coragem, movimento e autoconfiança! Tudo está a um passo de distancia para você conquistar, mas é necessário confiar na sua capacidade de realização! Se desprenda das incertas e do medo de julgamento alheio. Curtiu o seu horóscopo do dia 28/9?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Touro

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Os astros lhe conferem um dia de maior profundidade, onde você sentirá tudo de forma mais intensa e ampliada. Muitos sonhos, muitos insights e intuições. Com Mercúrio, seu planeta regente, no signo de escorpião, faz desse aspecto um excelente momento pra você buscar mais autoconhecimento!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Gêmeos

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Você deverá se sentir extremamente sensível hoje, tudo poderá te afetar, por tanto tenta não se apegar naquilo que possa te magoar. Se alguém te ferir com palavras ou alguma atitude, lembre-se que isso fala mais sobre essa pessoa do que sobre você. Encontre sua paz interior!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Câncer

LEÃO – (23/07 – 22/08)

O dia está super bacana para dar inicio naquela ideia que você vem matutando. Não desista dela, continue desenvolvendo-a. Também está muito propício para a área amorosa, tome uma iniciativa hoje mesmo! Os investimentos também são bem vistos, caso esteja pensando em comprar algo mais caro.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Leão

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Os astros lhe favorecem um dia muito comunicativo, é o período ótimo para reuniões e comunicados importantes, pois você será ouvida e compreendida! Busque fazer novos contatos, isso será positivo para a sua carreira e até favorece o campo afetivo!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Virgem

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Esse é um ótimo dia para as relações, principalmente as afetivas. Invista naquele contatinho, poderá render bons papos e um encontro incrível. E caso você já tem um relacionamento, invista em algo inovador na relação, é um lindo dia para surpresinhas, um café na cama, um presente ou um jantar especial!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Libra

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Com o planeta Mercúrio entrando no seu signo hoje, você deve sentir maior fluidez na comunicação e maior sagacidade mental. Aproveite esse momento para falar coisas importantes, desenvolver novas ideias e tire um tempo para estudar algo novo ou fazer uma nova leitura! É importante manter seu intelecto trabalhando! O que achou do seu horóscopo do dia 28/9?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Escorpião

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Há muitas coisas reservadas para você, prepare-se emocionalmente para viver tudo isso. Não fique ansioso e nem queira ter controle, apenas se permita viver conforme o fluxo do universo. Lembre-se de aproveitar cada oportunidade que a vida lhe oferecer.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01) – Horóscopo do dia 28/9

O horóscopo do dia 28/9 indica que você está gastando muito da sua energia com a necessidade dos outros e esquecendo das suas próprias, isso pode indicar insegurança ou até um certo incomodo de olhar pra si! Mas esse é um momento importantíssimo de se preocupar menos com os outros e mais consigo. Faça mais por você, porque ninguém fará!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Cuide de você, aproveite mais o seu dia e não se deixe contaminar por pessoas negativas, pois os astros indicam que boas notícias virão e para isso é necessário se manter positivo e no seu eixo. É um ótimo dia para investir mais na sua relação com a pessoa amada, se entregue a essa paixão de corpo e alma! Curtiu o seu horóscopo do dia 28/9?

PEIXES – (20/02 – 20/03) – Horóscopo do dia 28/9

Hoje a lua crescente estará influenciando fortemente teu signo, sendo esse um dia propício à prática de meditação, de relaxamento, atividades ligadas ao imaginário e também faz desse um excelente dia para colocar suas intenções no papel! Haverá um aumento na sua sensibilidade e no seu emocional. invista nas atividades artísticas hoje! O que achou do seu horóscopo do dia 28/9?