Horóscopo do dia (29/01/2021): previsão astrológica para hoje

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu de hoje para seu signo está logo abaixo. Então planeje sua sexta-feira, 29 de janeiro 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Capricórnio

A Lua Cheia acontecendo no seu, num sigo de fogo, como o seu, mexe muito com as suas emoções, desencadeia muitas coisas internas que estavam guardadas, e isso pode gerar uma grande instabilidade hoje. Por isso fique atento nas suas atitudes, é importante que você evite de explodir por coisas pequenas e bobas demais.

Horóscopo de Touro

Profissionalmente, esse é um excelente dia para os taurinos. Você se sentirá mais focado nos trabalhos e boas oportunidades podem surgir. Já no amor, tenha cautela com a sua impulsividade, que pode fazer você tomar uma decisão precipitada ou falar coisas sem pensar e acabar magoando seu parceiro. Pondere bem antes de dizer algo e, se necessário, fique sozinho hoje.

Horóscopo de Gêmeos

Nesse dia você sentirá um fogo interno muito forte, se sentirá super confiante, como se todos os holofotes estivessem em você. Hoje e os próximos dias são muito positivos para a sua carreira, ela tende a dar uma boa alavancada por esses períodos! Por tanto, saiba fazer a diferença, agregue valor a si mesmo e foque em se desenvolver e aperfeiçoar seu trabalho cada vez mais.

Horóscopo de Câncer

Seu signo é regido pela Lua, e com a Lua Cheia acontecendo no céu nesse momento, você está sendo bem afetado. Essa lunação trará para você muita energia de profundidade, de espiritualidade, de renovação da fé e renovação do ser. É um momento de expansão para os cancerianos, deixe seu poder pessoal vir à tona e deixe com que a criatividade flua através de você.

Horóscopo de Leão

A lua está cheia no seu signo, trazendo um transbordamento de emoções, desejos, ideias e muito, muito poder pessoal! É o momento para se conectar com seus sonhos, suas vontades mais profundas e verdadeiras, é hora de enxergar o que é realmente válido para você de leão. Busque se conectar com a sua criança interior também!

Horóscopo de Virgem

Mercúrio, seu planeta regente, inicia o movimento retrógrado, trazendo um foco muito grande para a sua vida e uma capacidade maior de identificar seus erros, onde pode melhorar e onde está desperdiçando energia. Se você trabalha com comunicação ou algum tipo de ensino, se prepare, nos próximos dias você será muito procurado.

Horóscopo de Libra

Esse é um ótimo dia para os librianos estudarem algo diferente e se comprometer verdadeiramente com esse estudo. Saia da sua zona de conforto, pois quanto mais você fizer isso maior será a chance de conseguir uma nova fonte de renda. Na sua vida amorosa, espere por gente bem diferente daquilo que você costuma surgindo na sua vida, se abra para pessoas “fora do seu padrão”, elas irão despertar o seu interesse!

Horóscopo de Escorpião

Para os escorpianos, esse dia exige de vocês maior disciplina financeiramente, vocês precisam corrigir gastos desnecessários. Cuidado com aquilo de gastar pra suprir alguma tristeza ou decepção. Já na sua vida amorosa, cuidado com o excesso de teimosia, isso pode acabar irritando o seu parceiro, seja mais maleável!

Horóscopo de Sagitário

Com a lua cheia em um signo de fogo, como seu, muita coisa pode vir à tona, principalmente por ser a primeira lua cheia do ano. Esse e os próximos dias, são muito bons para iniciar uma terapia ou alguma atividade que o leve a algum tipo de cura mais profunda. Mas um ponto positivo muito forte aqui, é que você pode esperar uma sorte inesperada em seus negócios!

Horóscopo de CapricórnioS

A manhã das capricornianas começa com atraso no desempenho das atividades profissionais, tenha sempre um plano B na manga! Além disso será necessário que se desdobre ainda mais para agradar seus clientes, colegas de trabalho ou chefe. Não é o melhor período para grandes transações de dinheiro e nem para entrevistas de emprego.

Horóscopo de Aquário

Mercúrio que está no seu signo forma uma oposição com a Lua, que está cheia. Aqui é preciso muito equilíbrio e sensibilidade nas palavras e expressão de sentimentos ou opiniões. A sua mente pode estar muito cheia, muito ansiosa e qualquer cuidado é pouco. O silencio ou a forma inadequada de se comunicar pode causar feridas, pois todos estão mais instáveis emocionalmente nesse período.

Horóscopo de Peixes

Esse dia pode ser um pouquinho caótico para os piscianos, já que alguns aspectos imprevisíveis desse dia podem atrapalhar ou atrasar seus planos. A melhor forma de lidar com isso sem se desgastar demais, é já ter a consciência de que o inesperado pode acontecer a qualquer momento, especialmente no âmbito financeiro.

