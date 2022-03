Horóscopo (29/03/2022): previsão para terça-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 29 de março

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 29 de março, terça-feira.

Horóscopo de Áries

Ariano, nesse dia é importante estar preparado para o inevitável, o inesperado. Algumas noticias podem te pegar de surpresa e vai ser preciso ter jogo de cintura para dar a volta por cima, não adianta paralisar diante da situação ou agir de forma inflexível. Tenha em mente que algumas mudanças “radicais” acontecem por um bom motivo no fim das contas.

Horóscopo de Touro

Touro, nessa terça-feira a intuição estará aflorada. Fique atento aos insights, que também poderão vir através dos sonhos! Esteja aberto a uma nova forma de ver as coisas, rompendo alguns paradigmas. Inove encontrando soluções inusitadas – o momento está favorável!

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, de acordo com o clima astral, hoje tende a ser um daqueles dias exaustivos, que a sensação é de que você está carregando o peso do mundo nas costas! Cuidado ao aceitar fazer qualquer tarefa ou topar qualquer compromisso. Foque no que é essencial nesse momento e procure descansar.

Horóscopo de Câncer

Nessa terça-feira os cancerianos estão mais sensíveis às energias. Excelente momento para ficar mais introspectivo, numa análise interna dos movimentos realizados nesse mês que está se encerrando. A Lua balsâmica traz uma energia de limpeza e cura. Deixe- levar por essa energia, entendendo os processos e preparando o terreno para o novo mês.

Horóscopo de Leão

O conselho do seu horóscopo de hoje é para que não se intimide e que não se anule por conta de algo ou alguém, leão. O momento é propício para enfrentar qualquer barreira e se dedicar à seus ideais. A energia desse dia é de muita ação e vontade, pega esse impulso e vai firme no que você deseja.

Horóscopo de Virgem

Para alcançar as mudanças que você tanto deseja, é preciso paciência, equilíbrio e persistência, virginiano. Cuidado para o perfeccionismo não te atrapalhar nesse caminho. Saiba também desapegar de certas coisas materiais. Foque em trabalhar agora o que você quer construir no futuro, não deixe para mais tarde.

Horóscopo de Libra

As energias que pairam no seu dia vão te ajudar a ativar a energia de autenticidade e inovação, libra. Agarre essa vibe astral para realizar suas tarefas de forma bem inovadora e original. Dê a sua cara para cada coisa que fizer hoje! O momento também é propício para artes e criatividade.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, tenha calma para viver essa terça-feira, pois sim, os astros estão tensos! Você pode sentir tudo meio parado, tanto no trabalho quanto no pessoal. O que de fato acontece aqui, é que o momento pede observação e análise das suas expectativas e objetivos, será preciso dar um passado para trás.

Horóscopo de Sagitário

O seu futuro começa no agora, sagitário. O momento pede estratégia para que você comece hoje mesmo a movimentar as coisas que você deseja a longo prazo, seja na vida profissional, familiar, afetiva ou até mesmo no lazer (como uma viagem, por exemplo). O momento é de criatividade e empolgação, aproveite!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, o que é que você sempre diz que vai fazer de forma diferente, mas continua fazendo sempre igual? Hoje, pare uns instantes e realmente pense sobre isso e anote sua resposta e reflexão – seja sincero com você mesmo! O momento favorece certas mudanças que são mais difíceis.

Horóscopo de Aquário

Alguns aspectos planetários de hoje exigem maior comprometimento e disciplina da sua parte, aquariano, é para honrar a sua palavra! Pode até ser que você sinta certa limitação hoje, e não encare isso como um problema, mas sim como uma ajuda para que você consiga se firmar em determinado objetivo!

Horóscopo de Peixes

Nessa madrugada a Lua ingressa no seu signo fazendo com que você tenha uma terça-feira de muitas emoções! Você pode notar seu emocional oscilando bastante, uma hora estará tudo bem e super feliz e, do nada, tudo muda e você não se sentirá mais tão bem e tão feliz. Foque em fazer coisas que te animem e em estar próximo de pessoas que te tragam certo conforto emocional.