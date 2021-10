Horóscopo do dia (29/10/2021): previsão para sexta-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 29 de outubro de 2021, sexta-feira? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Há excelentes aspectos para a sua vida cotidiana nessa sexta-feira, mas os astros também favorecem novas aventuras no campo amoroso, ariano! Se joga em algo diferente, você vai querer viver uma nova emoção com alguém especial ou que virá se tornar muito especial.

Horóscopo de Touro

Ansiedades podem liderar o tom emocional do seu dia, taurino. Aproveite esse dia para extravasar essa energia! Atividades ao ar livre e na natureza, como uma caminhada, uma prática de yôga, uma volta de bike pode aliviar as tensões emocionais e te ajudar com um maior controle emocional. Respire fundo!

Horóscopo de Gêmeos

Hoje você viverá fortes experiências no amor, geminiano. Os astros favorecem esse âmbito da sua vida, aproveite! Não fique controlando suas emoções achando que não é o momento certo de se entregar para alguém, apenas deixe as coisas acontecerem e ver onde isso pode te levar.

Horóscopo de Câncer

Nesta sexta-feira os astros estão “venenosos”, pode acontecer alguns conflitos entre você e pessoas do seu convívio – amigos, profissionais ou familiares – o que vai dificultar alguns acordos. Tais diferenças podem se tornar maior do que são se você não souber contornar com paciência todo esse conflito.

Horóscopo de Leão

Há uma tensão planetária no céu que influência no seu campo íntimo e social, leonino. Isso pode sinalizar dificuldades nas comunicações e nos acordos como também entre a sua vida privada e pública. Algumas pessoas podem querer se meter na sua vida, tentando te manipular. O melhor é se manter em silêncio e não falar muito.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, seja sutil ao se expressar hoje, pois tensões podem rolar e a convivência pode pesar. Também será importante preservar sua individualidade. Aja com muita sabedoria, mantenha um contato maior somente com pessoas que você já conhece e sabem como são.

Horóscopo de Libra

Libra, sua capacidade analítica e sua destreza mental estão sendo beneficiadas neste período. Bom para comunicar ideias e interagir com outras pessoas para defender projetos. A criatividade está em alta, abuse das suas ideias inovadoras sem vergonha alguma! Hoje os astros te colocam numa posição de destaque.

Horóscopo de Escorpião

Essa sexta-feira traz um período de desafios no trabalho e nos estudos evidenciando algumas dificuldades nos relacionamentos. Melhor não comprar nenhuma briga, escorpião, pois é algo passageiro. Você vai notar algumas transformações acontecendo à sua volta envolvendo processos bem pessoais.

Horóscopo de Sagitário

Hoje os astros te chamam para enxergar com clareza ideias antigas que estão fixadas na sua mente, ideias até negativas e opressivas que possam estar te limitando e aprisionando de certa forma. O seu poder mental está fortíssimo hoje, te permitindo a renovação de tais pensamentos.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, o universo hoje vem te pedindo equilíbrio sobre aquilo que é seu quando ao que é do coletivo. Caso esteja muito focado somente em si e naquilo que é seu, é interessante ter mais flexibilidade. O mundo ao seu entorno, o coletivo, podem te inspirar a sair e romper atitudes e ideias arraigadas.

Horóscopo de Aquário

Aquário, controle os gastos e não haja de uma forma impulsiva e consumista, pois os astros estão se desafiando no setor financeiro hoje. Há uma desproporcionalidade nesses assuntos materiais. Esteja atento com seu dinheiro e com você mesmo. Cuidado para não cair nos exageros.

Horóscopo de Peixes

Pessoas difíceis e situações irritantes tendem surgir hoje, não tenha medo, tudo será resolvido muito rápido, peixes. É importante manter os pés no chão e agir de forma lógica! Priorize seus sentimentos também, não fique se rebaixando.