Horóscopo do dia (29/10): confira a previsão dessa quinta-feira

O dia das Bruxas está chegando, senti de trazer esse post 🧙🏼‍♀️🧹 Após ter me ~assumido bruxa e assumido um trabalho nada convencional com o misticismo, rolou -e rola- muitos comentários do tipo “ela virou bruxa” e muitas vezes da forma mais pejorativa que existe. Me chamar de bruxa nunca me ofendeu, muito pelo contrário, isso me dá poder! 🔮 O que me incomoda nessa frase “ela virou bruxa” é a forma como a nossa sociedade patriarcal olha para o que é uma bruxa. 🧐 Crescemos com a imagem da bruxa feia, velha, nariguda, malvadona e anti-cristã, haha que tristeza 🥵 Todas nós temos uma bruxa interior, temos aqui dentro uma sábia anciã curandeira! @b.r.u.x.e.d.o disse numa live: BRUXARIA É ARTE. 💓 E é! Na metade do século XV iniciou o movimento Caça às Bruxas, que durou + de 2 séculos, que foi uma perseguição religiosa às bruxas e curandeiras da época por utilizarem de auxílios espirituais, plantas medicinais, mulheres solteiras, parteiras e rebeldes. Ser Bruxa é, na verdade, um ato político de resgate do nosso poder feminino que nos foi tirado. Ser Bruxa é compreender a natureza como divindade, é ser amante da lua e se conectar com suas fases, é buscar (re)conexão com nossos saberes ancestrais, é se conectar com sua intuição, perceber pequenos sinais que o universo envia constantemente e amar e respeitar a natureza e entender que a natureza é viva e possui energia. Até mesmo a conexão com os animais, pois temos seus aspectos selvagens e instintivos! 🐺✨ Somos parte e retrato da natureza. Somos cíclicas como ela, vivemos as estações da natureza dentro da gente, vivemos os ciclos lunares dentro da gente também! Temos nossa própria primavera, onde estamos expandindo e florescendo. Temos nosso próprio verão, onde chegamos no ápice da nossa energia e fertilidade. Temos também nosso próprio outono e inverno, momentos de amadurecimento, mudanças e introspecção 🌕🌿 Se abrir, reconhecer e honrar esses ciclos e despertar esse senso de unidade com a natureza, faz de mim Bruxa. 🙂 (texto com inspirações de um vídeo da @diariodabruxa) #bruxa #bruxaria #misticismo