Horóscopo do dia (29/11/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo para hoje está logo abaixo. Então planeje a seu domingo, 29 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Os astros te chamam para desacelerar e aproveitar o fim de semana para relaxar e renovar suas energias. Aproveite o fim de mês para fazer coisas mais reservadas, como uma boa janta em família ou um filminho com a pessoa amada. Descanse a mente para o inicio de uma nova semana!

Horóscopo de Touro

Normalmente você é muito mais racional do que emocional, mas às vezes é importante abrir a mente para as coisas que você não vê, para as coisas que não são palpáveis, mas que se pode sentir. Nem tudo tem que racionalizar! Espiritualize-se mais, isso vai te mostrar outros caminhos e novas perspectivas.

Horóscopo de Gêmeos

Seu domingo começa com uma manhã mais lenta e preguiçosa, aproveite para descansar! Após o almoço a energia muda e você se sentirá completamente disposto às atividades ao ar livre, as trocas de ideias, estudos e trabalhos intelectuais. Pode rolar uma confusão com seus sentimentos também, dúvidas e incertezas.

Horóscopo de Câncer

Seu dia tende a começar com maior produtividade, com vontade de fazer acontecer. Mas após o almoço você pode se sentir mais dispersa e distraída, por tanto aproveite sua manhã para resolver o que for preciso e aproveite a parte da tarde para se divertir mais!

Horóscopo de Leão

Mantenha a serenidade nesse domingo, pois seu dia tem tudo para ser leve e tranquilo. Fuja da rotina de sempre e das cobranças de buscar uma perfeição que não existe. Aproveite seu dia com pessoas queridas que te trazem alegria e positividade.

Horóscopo de Virgem

Esse é um domingo para se ter calma e paciência, muita paciência. Você se sentira inquieta, pode rolar ansiedade e haverá algumas interrupções enquanto estiver realizando alguma atividade. Tenha foco, caso precise fazer algo importante é melhor buscar um local silencioso!

Horóscopo de Libra

Aproveite o final de semana para curtir bastante, relaxar e fazer tudo o que te faz bem. Só tome cuidado com os excessos no geral! Esqueça todas as cobranças e tudo o que te preocupa. Dê mais espaço para o seu lazer e autocuidado. Esse é um ótimo dia para estar com amigos!

Horóscopo de Escorpião

Hoje você pode ficar meio nervoso e perder a paciência com pessoas da sua família, mantenha a calma caso for em algum almoço de família, não leve nada pro pessoal, não se exalte por pouca coisa! E pense que esse nervosismo pode ser algum reflexo da sua agitação mental, repense o ritmo da sua rotina.

Horóscopo de Sagitário

Manhã de domingo promete bom humor. Se sentirá super confiante e animada. Aproveite essa energia para realizar alguma atividade bacana logo cedo, como uma trilha, andar de bike até uma cachoeira, enfim, se joga em uma aventura, pois disposição terá de sobra!

Horóscopo de Capricórnio

Bons aspectos no céu hoje cedo lhe trarão motivação para pôr tudo em ordem, tanto no externo como no interno. É um ótimo momento para compreender mais afundo suas emoções. Tudo o que fizer hoje, como uma nova amizade, um novo projeto, etc, tende a permanecer na sua vida.

Horóscopo de Aquário

No dia de hoje tente não deixar que as pessoas tirem o seu bom humor e otimismo. Lembre-se que sempre haverá divergências de ideias e que está tudo bem! O importante é manter o respeito. Mas nada que uma boa conversa e um bom argumento não mude ou ao menos não cause reflexões no outro.

Horóscopo de Peixes

Nesse dia viva momentos inesquecíveis com a pessoa amada, pois o céu mostra que o amor está no ar! Não deixe que nenhum obstáculo atrapalhe seu relacionamento. Esses obstáculos existem para saber até que ponto vocês conseguem ir!