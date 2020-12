Horóscopo do dia, 29 de dezembro de 2020: veja sua previsão

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 29 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Use a abuse do seu magnetismo pessoal, pois ele será útil para você alcançar o que precisa. Sua vida amorosa nos próximos dias promete! Dias onde as pessoas te acharão super sedutora e interessante. Cuide com os exercícios físicos, não force demais e nem pegue muito peso, se exercite de forma suave!

Horóscopo de Touro

Hoje é um daqueles raros momentos em que a sensibilidade e a criatividade andam de mãos dadas, portanto, saiba aproveitar para ter ideias e solucionar problemas! Faça coisas improváveis hoje e deixe que a fluidez desse dia lhe guie. Esse é um dia muito especial e estar junto de quem você gosta é importante.

Horóscopo de Gêmeos

É preciso analisar com muita calma os problemas que estão te atrapalhando, procure os motivos e a raiz desse problema. Os laços familiares serão importantes nesse momento para alguma tomada de decisão que deverá ser feita. Compartilhando o que te aflige, você ganha novas percepções daquela problemática!

Horóscopo de Câncer

A lua, que é o seu astro regente, chega no seu signo hoje te convidando para cuidar do seu lar, da sua família e de amigos mais próximos, isso tudo será gratificante e reconfortante. A alimentação tem o poder de aproximar pessoas, então que tal oferecer uma comida e uma bebida saudável para pessoas queridas? Momento nostálgico de relembrar bons tempos!

Horóscopo de Leão

Se você se sentir presa a algum assunto do passado, é melhor aguardar, não adianta forçar a barra e tentar deixar pra lá. Preste atenção em suas atitudes passadas e nas atitudes atuais! Na sua área profissional, é melhor se preparar, pois o trabalho exigirá alguns sacrifícios de sua parte.

Horóscopo de Virgem

Este é o melhor momento para um fortalecimento espiritual, principalmente se você está muito desconexa da sua espiritualidade. Não é o melhor momento para mudanças, vai com calma! É melhor analisar e baixar as expectativas por enquanto. Busque autoconhecimento antes de qualquer mudança drástica.

Horóscopo de Libra

Os astros indicam que esse pode ser um período de transformações difíceis, mas que são extremamente necessárias para fazer sua vida expandir para novos horizontes. Na sua vida amorosa, se o relacionamento está meio capenga, pode haver um rompimento ou uma mudança drástica aí nessa relação. Mas não se preocupe, será tudo muito suave!

Horóscopo de Escorpião

Os astros preveem mudanças a caminho para os escorpianos, mas será necessário estar aberto para se moldar a novas rotinas e lugares. Então tenha paciência nesses momentos, principalmente para aceitar algumas coisas das quais você não está acostumado. Mas é tudo questão de tempo, as coisas irão fluir!

Horóscopo de Sagitário

Os astros trazem para você um período ótimo de bom senso, equilíbrio e cura para tua vida. Busque sua paz interior e faça tudo o que te faz bem. Também é um momento muito tranquilo e harmônico no amor, os astros estão promovendo compreensão e maior parceria. Se está solteiro, esse é um momento onde irá se curar de mágoas passadas!

Horóscopo de Capricórnio

Às vezes, auto impor limites é preciso, e hoje você precisará desse senso. Dar ordens ou receber ordens pode ser um desafio nesse dia, pois o nível de exigência está muito alto. Então cuidado para não ser mal educado e agir de forma muito autoritária. O julgamento pode aumentar os problemas e limitar a vida. Pega leve!

Horóscopo do signo de Aquário

Integre sua força e confiança interior e encare tudo de frente, sem abaixar a cabeça perante as pessoas ou problemas que surgirem. Enfrente seus medos, esse é o melhor jeito para ir além! Encontre em seus problemas e medos, a sua fortaleza. Saiba unir o útil ao agradável e terá sucesso!

Horóscopo de Peixes

Procure ficar atento neste dia, pois tenderá afalar de forma equivocada gerando conflitos. Respire fundo e ative sua sabedoria interior. Tome cuidado também com as desconfianças na relação, isso pode fazer mal sem motivo algum. E fique esperto para não consumir as coisas em excesso.