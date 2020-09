Horóscopo do dia 29/9: confira a previsão dessa terça-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 29/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 29/9?

Confira a seguir como será a terça-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 29/9.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Esse dia está propício a uma grande sintonia com seus familiares, mantenha um bom diálogo, seja gentil e some esforços. Hoje também é um bom dia para algumas mudanças no seu lar ou no seu espaço, dê uma revitalizada e deixe mais com a sua cara! O que achou do seu horóscopo do dia 29/9?

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Áries

TOURO – (21/04 – 20/05)

Você deverá rever seus gastos no dia de hoje, é importante economizar, pois haverá alguns imprevistos dos quais você precisará de dinheiro extra. Mas não se preocupe, tudo tende a dar certo se você cortar alguns gastos supérfluos.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Touro

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Busque sua paz interior hoje e se afaste de qualquer situação que te traga nervosismo e estresse, melhor fazer de tudo para alimentar seu bem-estar, caso contrario pode vir alguns sentimentos de tristeza e vingança. Não se deixe contaminar por essas energias negativas!

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Gêmeos

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Cultive a sua autoconfiança, conte mais com sua inteligência e capacidade de escolha, pois poderá surgir algumas situações de dúvidas e você não poderá sentir medo de arriscar. A melhor decisão sempre é a que vem do coração, confie! Tente respirar profundamente, silenciar os pensamentos e ouvir sua intuição.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Câncer

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Talvez seja importante você mudar um pouco a forma que demonstra seus sentimentos, você anda muito frio, por tanto surpreenda mais a pessoa amada. Se você está só, pode acreditar que não faltará pretendentes interessados em te conquistar! Esse foi o seu horóscopo do dia 29/9.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Leão

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Esse é um dia para investir nos seus estudos e no seu autoconhecimento, dedique mais tempo a leituras e cursos. É o momento de trocar informações sobre os mistérios da vida e matar todas as suas curiosidades a cerca disso. É tempo de grande dedicação a sua vida pessoal.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Virgem

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Você passará por uma fase de apego familiar e não vai querer desgrudar daqueles que você ama, é um sentimento de proteção e cuidado. Porém é importante controlar os ciúmes e não os sufocar, preserve sua tranquilidade e sua individualidade. Lembre-se que você também precisa de cuidado e proteção.

Clique aqui e saiba tudo sobre a pessoa do signo de Libra

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

O horóscopo do dia 29/9 indica um ótimo dia, pois o sol há de brilhar pra você, lhe trazendo esperança, boas energias e muita alegria! Integre generosidade e lealdade no seu dia, faça tudo com mais calma e consciência, evite agir no automático e perceba mais a vida a sua volta. As pessoas querem ouvir mais você e suas ideias!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Você sempre tende a ver tudo com muito otimismo, só tome cuidado com decisões que podem ser precipitadas, pense bem antes de tudo. Não se deixe contagiar pela negatividade alheia! Você está num momento de planejar seus próximos passos e seus próximos anos.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Olhe com mais carinho para sua rotina e sua alimentação, o estresse do trabalho e a ansiedade deve ser curada de outra forma. Busque fazer atividades físicas diariamente, isso vai te trazer mais disposição e vai acalmar seus ânimos! Curtiu seu horóscopo do dia 29/9?

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

É mantendo seu bom humor, sendo mais flexível e tolerante que você vai conseguir se sair bem dos contratempos cotidianos. Quanto mais reclamações e xingamentos você faz, mais coisas ruins você atrai. Comece a mudança do seu mindset, tente meditar!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Tenha cuidado para não magoar quem ama hoje. Talvez você se sinta confusa e perdida, mas não desconte no outro, pelo contrário, busque fortalecimento e ajuda! Encontre a sua segurança emocional e não dramatize por qualquer coisinha.