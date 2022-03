Horóscopo do dia (31/03/2022): previsão para quinta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 31 de março, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

O signo do zodíaco de cada pessoa tem traços que são negativos e positivos, mas há milhões de pessoas ao redor do mundo que gostam de ter uma visão sobre o que está por vir olhando para seu horóscopo de hoje, 31 de março, quinta-feira.

Horóscopo de Áries

Essa quinta-feira amanhece com a Lua entrando no seu signo, ariano, ou seja, é um dia para dar e receber amor, carinho e acolhimento. Aproveite para estar próximo de pessoas confiáveis e queridas. Pode bater uma saudade de alguém especial, principalmente alguém da família. Nesse dia procure sentir suas emoções e ouvir sua intuição!

Horóscopo de Touro

Talvez você acorde desanimado e meio chateado com alguma coisa, taurino. Procure ajuda e converse com pessoas que você confia! Cuidado com a teimosia, dê o braço a torcer e aceite que às vezes você não está totalmente produtivo no dia e que precisa de uma mãozinha. Acolha seus sentimentos.

Horóscopo de Gêmeos

Tudo indica que essa será uma quinta-feira leve para os geminianos! Atenção com as indecisões e confusões mentais. Seus pensamentos tenderão a dispersar e perder o foco. Muita informação chegará até você, portanto, valide a fonte!

Horóscopo de Câncer

Hoje você pode ficar ansiosa para agir, canceriano. No entanto, com a Lua Balsâmica no céu, não é momento de iniciar nada, e sim de analisar o que não deu certo e que precisa ser mudado. Use a energia da iniciativa e coragem, não se deixando abater pelos fracassos. Só depende de você virar esse jogo! A hora é de criar estratégias a serem adotadas nesse próximo mês.

Horóscopo de Leão

Tudo tende a acontecer rápido demais hoje. Fique bem atento para não perder nada importante! Seu dia será mais agitado, você estará bem empolgado com tudo o que pode rolar na sua vida, então não esqueça de dar atenção àquilo que parece ser mais simples. Os astros favorecem a tomada de atitude e decisões.

Horóscopo de Virgem

Nessa quinta você sentirá maior facilidade para falar sobre os sentimentos e até para abordar assuntos mais polêmicos. A língua estará afiada! As palavras não faltarão para articular a seu favor. O momento também favorece a debates, discursos e defesas. Também é oportuno para viagens curtas, comércio, trocas de informação e tudo o que envolva aprendizagem.

Horóscopo de Libra

Uma quinta-feira oportuna para o autoconhecimento e para a espiritualidade! Pode ser bacana você conversar com pessoas que você admira nesse meio, libra. O momento também vem te inspirar coragem para que você tome algumas iniciativas na sua vida. Se conecte com sua essência e propósito.

Horóscopo de Escorpião

Hoje o universo te convida a encerrar algum ciclo da sua vida, escorpiano! Algo precisa ser finalizado e deixado para trás, pois isso pode estar te impedindo de algo; um novo emprego, alguma mudança, uma nova relação, etc. Pare de ficar se julgando por motivos que você fica criando na sua cabeça. Deixe ir o que não te faz mais feliz.

Horóscopo de Sagitário

Hoje os astros apontam um dia bem intenso e exaustivo para os sagitarianos. Você pode se sentir apático e desanimado, sem vontade de fazer nada! Respeite seu tempo, seu corpo. Se sentir a necessidade de trabalhar sozinho e ficar mais introspectivo, fique! Se puder, tire o dia para descansar, ou fazer o mínimo.

Horóscopo de Capricórnio

A energia dessa quinta é renovadora! Excelente para reverter uma situação que parecia perdida. Você se sentirá alinhado consigo a liberar ressentimentos que possam atrapalhar qualquer tipo de negociação. O momento pede que reveja posições e até transforme a forma que encara determinados problemas.

Horóscopo de Aquário

Hoje muitos insights e pensamentos podem emergir, portanto, anote tudo! O momento vai favorecer que dê passos para fazer acontecer, mesmo que seja passos pequenos, será importante criar esse movimento. O dia é de bastante criatividade e inovação, então se desprenda de ideias antigas e rígidas. Busque o novo!

Horóscopo de Peixes

Nessa quinta-feira aspectos bonitos acontecem no céu para os piscianos. Esse é um dia bem forte para todos os assuntos ligados a inspiração, espiritualidade, cura, sonhos e artes! Tome apenas cuidado para não dramatizar demais as situações e cair numa energia de vitimização. Lembre de buscar a solução mais simples para não se desgastar desnecessariamente.