Horóscopo do dia (4/10): confira a previsão de domingo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo do dia? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade.

A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 4/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 4/10?

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 4/10?

Confira a seguir como será o domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 04/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04) – Horóscopo do dia

Horóscopo do dia – Não deixe que lembranças ruins do passado lhe traga à tona algumas tristezas ao seu coração, não se deixe abalar por algo que já aconteceu. O foco é no presente e faça o seu melhor hoje! Ocupe a mente planejando a sua semana para que seja mais produtiva.

Esse é momento para você pensar em otimizar seus recursos e diminuir o máximo possível os gastos com coisas supérfluas. Com a lua encontrando urano, ambos no seu signo, surge a necessidade de olhar pra sua saúde e mudar alguns hábitos, principalmente na alimentação nutritiva. Pesquise sobre alimentação ayurvédica!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Devido a sua flexibilidade, conhecimentos e amadurecimento algumas pessoas poderão te contatar pedindo alguns conselhos, saiba que elas depositarão confiança em ti, por tanto tente ajuda-las como se fossem irmãos. Elas admiram sua forma de ver a vida e de resolver seus problemas. Curtiu o seu horóscopo do dia?

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

É um dia muito especial e empolgante para fazer coisas que lhe dão prazer e alegria, como dedicar um tempo para si, fazer um escalda pés, descansar e recarregar as baterias. Opta por uma comida boa e companhia agradável nesse domingo. É um bom dia também para planejar sua semana financeiramente! O que achou do seu horóscopo do dia?

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Não se desgaste com pessoas que não merecem a sua atenção e nem com discussões bobas, preserve sua energia para o que realmente é importante pra você. Cultive a harmonia no seu dia e aja com sutileza perante a situações complicadas.

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

O horóscopo do dia indica que hoje é um lindo dia para fortalecer seus laços afetivos, se empenhe ao máximo e surpreenda pessoas querida com algo especial! Se estiver em uma relação, aproveite os bons momentos a dois, hoje é um dia propício para engravidar, caso queira!

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Integre mais paciência no dia de hoje e não se desgaste à toa, tente não se chatear com questões familiares, se problemas surgirem tente resolver de forma objetiva e amorosa. Com vênus, seu planeta regente, em virgem faz ser um bom período de planejar melhor sua rotina e agregar mais tempo de autocuidado.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Com a lua fazendo oposição com mercúrio, que está em escorpião, deixa a sua mente super afiada, por tanto é um dia para se ter cautela nas falas, aos responder e-mails e mensagens, porque você poderá dizer coisas indevidas e desnecessárias, de forma um pouco dura. É interessante ficar mais introspectiva e observadora hoje.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Esse momento pede uma boa e profunda reflexão, passe por cada âmbito da sua vida, inclusive a sua personalidade, reflita como você vem agido, como você vem dialogando e até como você vem se vestindo. Abandone o que achar necessário e agregue coisas novas à sua vida!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

O horóscopo do dia indica que esta fase poderá surgir algumas oportunidades super interessantes de trabalho ou notícias no seu âmbito profissional, as quais serão muito positivas e te abrirão novas portas, esteja otimista e preparada para algo novo na carreira!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Tente dar mais atenção a sua espiritualidade, é nela que você encontra seu ponto de equilíbrio. Busque se conectar mais com seu eu interior e com o universo a sua volta. Cada pequeno sinal significa algo para você prestar atenção. Estude e leia coisas que te atraem sobre o assunto e você vai sentir cada vez mais o seu despertar!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

É importante saber lidar com as perdas e aceita-las, por mais que sejam frustrantes e triste que sejam. Lembre-se que é sempre um momento de aprendizado e que se perdeu algo, é pra algo melhor ainda chegar até você! A vida é feita de ciclos e é importante você saber dançar no ritmo dela.