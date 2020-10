Horóscopo do dia (5/10): confira a previsão dessa segunda-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 5/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 5/10?

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 5/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04) – horóscopo do dia

O horóscopo do dia indica que é importante você se manter concentrada na realização dos seus sonhos, você terá a oportunidade de dar passos grandes em direção a eles, fique atenta e não deixe passar as oportunidades, a prosperidade está batendo na sua porta!

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia

Tenha em mente que ninguém é dono de ninguém, é importante você saber viver sua individualidade, respeitando a sua liberdade e a liberdade do seu parceiro. Na relação é indispensável essa troca e a confiança mútua! Pegue mais leve e seja mais flexível para o relacionamento seguir firme. Se estiver solteiro, abra seu coração para novas paixões!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06) – horóscopo do dia

Inseguranças e dúvidas ao tomar uma decisão é normal acontecer, não sofra por isso, sua intuição poderá te auxiliar na melhor escolha pra você. Tranquilize os pensamentos e abra seu peito a novas aventuras, não deixe que medos do inconsciente te impeçam de viver algo extraordinário!

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

O horóscopo do dia indica algumas mudanças poderão ocorrer no seu dia e com isso seu humor vai se alterar, algumas decepções com pessoas que você gosta pode acontecer. Não se aborreça e toque a sua vida em frente, não fique estagnada por causa de terceiros.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Ei, desacelera esse ritmo! Lembre-se que nem sempre você vai conseguir resolver tudo, desligue-se um pouco dessas paranoias e desses problemas, isso está te consumindo. Se algo não tem solução, solucionado está! Muda o foco, tem coisas mais importantes no momento. Curtiu o seu horóscopo do dia?

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Conecte-se com suas crenças e peça por proteção, tome cuidado para não cair na onda de pessoas invejosas e má intencionadas. Fortaleça a sua fé e ouça a sua intuição. Tenha mais paciência também, sua ansiedade está atacada, tente fazer exercícios de respiração que poderão te ajudar.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

O horóscopo do dia indica que situações difíceis e complexas podem surgir hoje, mas lembre-se que o seu equilíbrio espiritual é o que te sustenta e te da base para esses momentos. Não esqueça de se fortalecer espiritualmente para passar por esses problemas de forma mais leve e confie que após isso boas notícias virão. Não se desestabilize!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Esse é um dia de transformações! Indicado para fazer mudanças necessárias e se desapegar de situações que te trazem estresse, controle, peso e situações que te travam. É aquele momento de fazer uma faxina na vida pessoal! É importante olhar com mais carinho para a sua saúde!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12) – horóscopo do dia

seu dia há de ser incrível, pois existe uma possibilidade de uma nova proposta de trabalho ou projeto surgindo, seja perspicaz, mas não se deixe levar pelo ego, analise bem todas as circunstâncias. Seja visionário e direcione suas energias para a carreira!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Organizar e planejar fica mais fácil no seu dia de hoje. Tudo fica fluído e produtivo quando se põe foco nos assuntos que precisam ser executados. Não tente pular etapas se quer um serviço/produto bem feito! Com o planejamento necessário, tudo é possível! O que achou do seu horóscopo do dia?

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia

Revise suas ações e tente mudar aquilo que não vem dando certo, seja mais justo consigo e aceite que tem algumas coisas que desejamos que não vem no momento que a gente quer. O tempo é sábio e o universo nunca erra, pois ele sabe muito bem o que precisamos para agora.

PEIXES – (20/02 – 20/03) – horóscopo do dia

Hoje você vai acordar inspirado! Se tiver que escrever ou comunicar algo, é hoje o dia ideal para fazer isso! A arte e o bom gosto poderá ser expressado, canalize isso para algo útil que vá te trazer frutos! Uma boa opção também é assistir um filme motivacional. Esse é um momento muito forte de empatia! Curtiu o seu horóscopo do dia?