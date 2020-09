Horóscopo do dia: confira a previsão dessa segunda-feira (31/08)

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 31/08 e veja o que os astros reservam para você.

HORÓSCOPO DO DIA DE ÁRIES – (21/03 – 20/04)

No dia de hoje é recomendado cultivar uma atmosfera de tranquilidade e harmonia para lidar com qualquer desafio que possa aparecer no seu dia, assim conseguirá resolver de forma mais tranquila e na paz. Seja firme nas suas decisões. É também um ótimo dia para dar inicio a um novo projeto!

TOURO – (21/04 – 20/05)

O dia de hoje está muito voltado para o teu âmbito familiar, mantenha o teu emocional em equilíbrio para que as questões em família se harmonizem. Não se deixe levar por desconfianças, isso pode gerar muitas angustias que te impedirá de viver coisas boas.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Hoje a necessidade por um chamego estará maior e o desejo de ter um parceiro/parceira vai ser intenso. Acredite, uma nova paixão estará a caminho. Não tenha medo de ser feliz e se permita viver algo novo. A conversa sincera é importantíssima aqui.

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Comece a semana desapegando de coisa/situações do passado. É um dia de encontrar toda liberdade que você busca. Ativa aí sua coragem interior e tome atitudes inovadoras que te trarão mudanças. Acima de tudo, seja original!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Não se prenda a pequenos detalhes que só você percebe, isso pode te transparecer insegurança. Seus caminhos estão abertos e há a chegada de novas oportunidades para sua vida. Então mostre para o quê você veio!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

O seu olhar afiado e senso estético vai te ajudar a ir longe! Com Sol e Mercúrio transitando pelo teu signo é interessante você analisar cada parte do processo, só cuidado pra não cair na autocrítica em excesso e achar que nunca está bom. Todavia, seja objetivo e criativo, busque opiniões de quem você confia!

HORÓSCOPO DO DIA DE LIBRA – (23/09 – 22/10)

Hoje você pode ter que dividir algumas responsabilidades entre assuntos familiares e questões profissionais. Mantenha-se em equilíbrio e não se esqueça do seu talento nato de harmonização! Contudo, o dia também pede uma produção, então vista aquele look que você mais ama.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Que tal hoje você ouvir novas opiniões? Mudar seu ponto de vista, olhar através de outro ângulo?Assim sendo, é se permitindo a pequenas mudanças que se aprende mais. Use a tecnologia a seu favor, procure algum curso online gratuito que possa te inspirar a se tornar a sua melhor versão!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

O seu planeta regente, júpiter, expecta de forma harmônica com mercúrio e netuno, favorecendo os planejamentos e realizações de seus desejos e sonhos. Então hoje é um dia para tirar do plano do imaginário seus desejos, trazer pro papel escrevendo cada detalhe e o que precisará ser feito. Aliás, cuidado com pessoas ilusórias, não se deixe influenciar.

HORÓSCOPO DO DIA DE CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Toda movimentação planetária que está acontecendo em capricórnio vem favorecendo novas oportunidades para sua carreira, com melhorias significativas! Saiba usar o que você tem disponível a seu favor. Acesse a sua coragem interior e se aventure em novas ideias.

HORÓSCOPO DO DIA DE AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Não se deixe atrapalhar por coisas/pendencias do passado, o passado já ficou pra trás, por tanto foque no momento presente. Assim, no âmbito afetivo, se permita a expressar tudo o que sente, dê carinho aqueles que você ama, isso fortalecerá seus relacionamentos e ganhará maior confiança.

HORÓSCOPO DO DIA DE PEIXES – (20/02 – 20/03)

Então hoje é um dia movimento, envolvendo projetos, pessoas e trabalho. Muita conversa, o mental não para. Vá com calma e sabedoria nas decisões que forem necessárias tomar hoje. Pode sentir um chamado de conhecer uma nova religião ou filosofia de vida.