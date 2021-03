Horóscopo do dia (21/03/2021): previsão de domingo

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 21/03/2021, hoje, domingo.

Qual a previsão do horóscopo do dia 21/03?

Confira a seguir como será o domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 21/03.

Horóscopo de Áries

Ariano, neste dia o que você pensa e o que você sente, estará em conflito. Por tanto, evite discussões, já que a racionalidade e o equilíbrio de forças não estão favorecidos. É preciso compreender mais a fundo a mente e o coração antes de tomar qualquer atitude.

Horóscopo de Touro

Taurinos, usem dessa energia de fogo que está tomando conta do astral para alavancar seus processos criativos, resoluções de problemas, novas ideias e até mesmo exercícios físicos. Só tenha cautela, caso você for ansioso, priorize foque numa coisa de cada vez.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, na parte da manhã tudo pode ficar meio lento pra você, então é interessante se manter sereno e fazer suas tarefas de forma mais leve. Mais para o meio da tarde o ritmo muda, grande foco e produtividade no trabalho. É um período de fazer acontecer da forma mais funcional possível!

Horóscopo de Câncer

Hoje a Lua entra para a fase crescente no seu signo, ótimo dia para apostar nas suas ideias, na sua intuição e pôr a mão na massa pra fazer acontecer! É tempo de ver tudo o que você vem idealizando, crescer! Tire um momento também para cuidar de você, do seu lar e das pessoas que ama!

Horóscopo de Leão

Um dia de muitos sonhos, imaginações e ideias pela frente! A dica pra hoje é andar com um caderninho pra cima e pra baixo e não deixar passar nada, anote tudo que vier na mente e tudo que te inspirar no externo. É um domingo super harmônico e de possíveis novos romances.

Horóscopo de Virgem

Sua manhã de domingo começa super alto astral, aproveite dessa energia de empolgação! No meio da tarde o ritmo muda e você pode se sentir mais séria e focada nas tarefas domésticas. Cuide pra não cobrar demais dos outros e nem ficar crítica demais.

Horóscopo de Libra

Esse é um domingo de muitos sentimentos, você pode se ver super rígida e fria na parte da manhã e mais pro final da tarde pode estar mais emotiva e carinhosa. Saiba dividir suas atividades do dia de acordo com suas emoções. Libriano, é importante você respeitar suas vontades e não e forçar a nada.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, aproveite o seu domingo com essa energia mental e genial que estará te regendo. Se prepare para ter grandes ideias, ótimas soluções e boas notícias na área amorosa! Tenha um pouco de atenção com as atividades rotineiras, pode acontecer de esquecer algo importante hoje.

Horóscopo de Sagitário

Conversas delicadas deverão acontecer, esteja pronta e se mantenha serena. Use toda sua diplomacia para esse momento. Esteja aberta para ouvir e perceber o outro, muitos aprendizados sairão daí! O seu dia está com um excelente ritmo no profissional, aproveite para planejar a sua semana de trabalho.

Horóscopo de Capricórnio

A energia domingo está propícia a fazer muitas coisas e resolver pendencias. É um ritmo mais dinâmico e você deve partir logo para a ação. Use sua franqueza e vai logo ao ponto, sem rodeios. Dia de tomar atitude e não ser submissa.

Horóscopo de Aquário

Hoje os astros te inspirarão a dar um primeiro passo em direção ao seu sonho. É necessário consistência, planejamento e muito estudo. Vai aos poucos, mas não fique parado. Transformações incríveis vão te acontecer ao longo dessa semana, siga firme e lembre-se que você pode realizar tudo o que quiser!

Horóscopo de Peixes

Neste dia procure agir com maior cautela. O que parecia promissor precisa ser revisto, avaliado mais cuidadosamente, talvez, seja necessário recuar e esperar um melhor momento. Às vezes é preciso atrasar um lançamento, um projeto, ou algo do tipo, para que o resultado seja ainda mais impressionante.

