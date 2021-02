Horóscopo 2021: previsão do seu signo para sábado (28/02)

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo 2021? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje seu domingo, 28 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo do dia 27 de fevereiro de 2021

Horóscopo de Áries

Ótimo dia de trocas e parcerias para os arianos. Esteja perto de gente que te inspire e te motive a ser melhor e ir atrás de seus grandes sonhos. Aprenda com quem tem algo pra te agregar. Nesse domingo muitas ideias irão vir à tona, muitas vontades também. Procure ter por perto pessoas que irão te ajudar a concretizar tudo isso.

Horóscopo de Touro

Uma dose extra de vitalidade te impulsionará a enfrentar qualquer obstáculo que se apresente. Você, taurino, estará mais corajoso, sem receio que algo dê errado. Utilize dessa força para tomar a iniciativa e resolver situação que vinha se arrastando. Tem hora que atitude é tudo de que precisamos!

Horóscopo de Gêmeos

O que você vem evitando olhar, geminiano? Nesse dia vai ser preciso enfrentar seus medos e tudo o que te causa uma certa angustia. É preciso resolver logo esse sentimento negacionista. Converse com quem precisa conversar, fale o que precisa ser falado, caso contrário, você vai cada vez mais se perder em si mesmo.

Horóscopo de Câncer

Nesse domingo, as relações ganham evidencia e você, canceriano, desejará compartilhar momentos e sentimentos em vez de querer dar conta de tudo sozinho. A gentileza será a melhor forma de conseguir a colaboração de outras pessoas. Tudo o que for compartilhado terá maior chance de sucesso. Invista nas parceiras!

Horóscopo de Leão

Ei leonino, fique atento para não arranjar confusões por conta de “achismos” teu. Talvez tudo esteja meio confuso aí na sua mente e você não está enxergando os fatos. Fique atento também para não estar sendo influenciado por outras opiniões. Evite tomar atitudes sérias hoje. Busque por mais clareza sobre tais assuntos que te rondam, assim você evitará brigas desnecessárias.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, hoje é um dia de reflexão! Repense sobre tudo o que você carrega em suas costas, às vezes, por medo e desconfiança sua, você carrega mais do que deve ao invés de distribuir esses pesos de responsabilidades e serviços e isso te causa muitas oscilações. É preciso saber delegar, compartilhar e confiar. Não se prejudique por conta do seu perfeccionismo!

Horóscopo de Libra

A energia da Lua Cheia chega no seu signo, trazendo brilho, prosperidade e otimismo! Aproveite esse astral super positivo para trazer mais clareza nas suas ideias e sentimentos, compreendendo mais a fundo o que você deseja fazer ao longo dessa semana que se inicia. É seu momento de destaque, faça valer a pena!

Horóscopo de Escorpião

Domingo de produtividade para os escorpianos, pode até ser que vocês sintam vontade de trabalhar ao invés de descansar. A energia que rola pra hoje é muito oportuna para resolver problemas e burocracias, e também se reconciliar com alguém que há muito tempo que se fala. Esse é um momento para deixar o ego de lado também e permitir que a sua verdade e essência falem mais alto!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, hoje os astros exigem calma e responsabilidade. É importante manter o controle sobre suas emoções e impulsos. Tire esse domingo para pôr ordem na sua vida e na sua casa, organize tudo o que estiver bagunçado. Cuidado com a grosseria e autoritarismo para com outras pessoas, hoje você pode se sentir sério e mais rígido, mas não deixe que isso interfira em seus relacionamentos.