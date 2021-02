Horóscopo do dia (03/02/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quarta, 3 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

É preciso manter o foco e a determinação em seus objetivos, lute pra conseguir conquistar o que deseja sem ficar se dispersando e sem ficar procurando outras prioridades. Pé no chão e planejamento na mão! Então acalme a sua mente e essa vontade louca de ter resultado rápido, existem outras coisas para ser trabalhadas também, aproveite o caminho todo!

Horóscopo de Touro

Lua fica oposta a Urano, que está no seu signo; oscilação de humores serão frequentes no seu dia. Não caia em provocações que lhe tirem o equilíbrio emocional. a ansiedade poderá ser amenizada praticando alguma atividade relaxante. Esteja aberto a imprevistos, hoje você precisará ter jogo de cintura! Talvez ocorra um “bloqueio criativo”, não se force a desenrolar algo que dependa disso.

Horóscopo de Gêmeos

Olhe para as suas relações gerais e perceba que elas são partes importantes do seu desenvolvimento pessoal e também profissional. Cuidado com um certo egoísmo nesse momento. Tenha paciência na forma que você se comunica, nas atitudes que toma e como vem se relacionando com as pessoas a sua volta e como vem se relacionando consigo mesmo! Não tenha pressa, você precisa de um breque estratégico!

Horóscopo de Câncer

Esse tende a ser um dia difícil para os cancerianos, principalmente mais no inicio da noite. Você se sentirá exausto e desanimado. Por tanto, evite atividades mais intensas hoje, tente relaxar, de preferencia ficar mais recluso para evitar atritos com pessoas mais próximas. Um chá de hortelã, camomila ou alecrim podem te ajudar!

Horóscopo de Leão

Nesse dia você se sentirá livre e desprendido, tanto consigo mesmo, como com seus sentimentos e relacionamentos. Mas é importante você conhecer seus próprios limites e cuidar para não se jogar demais de forma inconsequente em coisas que não vão te agregar como você imagina. Faça com que seus processos, sua jornada, sejam mais leves e livres de idealizações!

Horóscopo de Virgem

Desapego é a palavra chave do seu dia. Sentir o fim de algumas coisas pode ser dolorido, mas se permita. Desapegar de algo que já fez muito parte da sua vida é um processo necessário e quanto mais ignorar isso, mais prolongado e dolorido será. Comece a se preparar para os novos ciclos, as coisas novas sim precisam da sua atenção, pois a vida continua e ela vem lhe trazer coisas boas!

Horóscopo de Libra

Hoje é um dia para abrir aquela gaveta cheia de sonhos e ideias guardadas e empoeiradas e recicla-los, é um momento oportuno deles serem postos em prática com muito mais consciência e pé no chão a partir de agora. Tire a poeira e reviva esses sonhos e vontades! Mas tenha um olhar crítico, reformule o que está velho e agregue novas ideias se necessário!

Horóscopo de Escorpião

Tudo fica mais intenso por aqui com a chegada da lua cheia no seu signo. A intuição aflora e você ganha clareza, principalmente para qualquer situação que antes não era bem clara. Alguns segredos podem ser desvendados, hoje nada passará despercebido. A intensidade das emoções poderá resultar em encontros amorosos! Fique esperta, a desconfiança poderá colocar tudo a perder. Certifique-se de que não seja somente fruto da sua imaginação.

Horóscopo de Sagitário

Pratique a calma nesse dia, pois duas ideias podem passar por algumas dificuldades na execução, para que essa paralisação momentânea não te causa ainda mais ansiedade, respire, mude seu foco e mantenha a calma! não despeja o estresse em qualquer um. É preciso viver um dia de cada vez e fazer uma coisa de cada vez para conseguir lidar com a agitação que pode vir!

Horóscopo de Capricórnio

Os capricornianos podem acordar meio cansados e abalados após uma madrugada tensa da qual foi difícil relaxar. Medos e incertezas podem atrapalhar o seu dia. Sentimentos que pareciam superados poderão emergir, trazendo de volta emoções adormecidas. O melhor a se fazer é tentar analisar friamente, contendo emoções que farão mal para si mesmo. Se puder, evite assuntos delicados hoje!

Horóscopo de Aquário

Noite agitada para os aquarianos, mente inquieta, muitos pensamentos que tirarão ou tiraram seu sono. Buscar compreender mais a fundo o que tira seu sono será uma forma de acalmar o seu coração. Sua intuição está apurada, então fique atento aos seus sonhos! Mercúrio está retrógrado no seu signo, é preciso reavaliar algumas coisas aí! Reflita mais.

Horóscopo de Peixes

Neste dia, o seu lado mais criativo e inovador pode ficar muito exaltado, mas não quer dizer que seja o melhor momento para agir. Antes de mais nada é bom encontrar uma forma de lidar com o que você já somatizou para então você se concentrar em novas criações, novos começos. Dessa forma você conseguirá conduzir mais tranquilamente o que está planejando de novo.

