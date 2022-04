Horóscopo do dia: previsão de sexta-feira, dia 29 de abril

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 29 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Hoje é preciso desenvolver seu foco e racionalidade. Pare de querer que as coisas aconteçam exatamente como você imagina e comece a lidar com a realidade, ariano. Então faça o melhor que você pode com o que você tem agora! Não espere tudo ficar perfeito para fazer algo, decidir algo ou simplesmente modificar algum aspecto da sua vida.

Horóscopo de Touro

Hoje a lua ingressa no seu signo trazendo uma sexta-feira mais amorosa e nostálgica para você. ótimo dia para falar mais sobre seus medos e sentimentos. Se está apaixonado por alguém, aproveite esse momento para se declarar. O dia também favorece estar na companhia dos familiares.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje os astros querem que você reflita sobre quem você vem “endeusando” ou enaltecendo na sua vida. Será que você não está colocando pessoas que não merecem num patamar muito alto, e aqueles que realmente merecem, que se preocupam com você e que te apoiam, num patamar muito inferior? Cuidado com valores distorcidos!

Horóscopo de Câncer

Nessa sexta o seu bem-estar ganha destaque. Vai querer conforto, rotina conhecida e previsível, alimentos gostosos e tudo aqui que lhe alegre o corpo e a alma. Hoje também pode bater uma preguiça, o ideal é fazer tudo com mais calma, sem pressa! Busque fazer o que te deixa confortável.

Horóscopo de Leão

Leonino, novas e boas propostas surgirão, mas para que seja realmente bom, é preciso que você desapegue de outras coisas. Pode ser dolorido deixar algo para trás, mas para que um novo ciclo seja excepcional, é preciso finalizar um ciclo antigo. Um novo caminho muito próspero se abrirá na sua vida!

Horóscopo de Virgem

Virgem, neste dia é preciso se afastar de ilusões e distorções da realidade. Coloque seus pés no chão. Algumas situações ou pessoas podem te passar falsas sensações, fique de olhos bem abertos e seja questionador! Cuidado também com enganações nos seus relacionamentos, é importante jogar limpo.

Horóscopo de Libra

Nesse dia o universo pede para que você tenha uma escuta ativa e seja acolhedor com as pessoas ao seu redor. É um momento para aprender a ouvir, apenas ouvir, sem julgar, o que o outro tem a dizer, respeitando sempre pontos de vistas diferentes do seu.

Horóscopo de Escorpião

Atenção, escorpianos! Hoje tudo ganha contornos mais incisivos e há uma hostilidade no ar. Os pavios estão curtos e você tende a levar tudo a ferro e fogo. Muito cuidado com as reações exacerbadas e com ultimatos. O clima está tenso, todo cuidado é pouco. Não leve tudo para o lado pessoal.

Horóscopo de Sagitário

O momento pede para que observe mais de perto seus relacionamentos, tanto no âmbito amoroso, familiar quanto no profissional. Busque estar mais próximos de pessoas que te trazem uma perspectiva verdadeira e otimista da sua vida, fuja daqueles que só falam coisas negativas.

Horóscopo de Capricórnio

Sexta de alta produtividade para os capricornianos, do jeitinho que vocês curtem. Determinação, autocontrole e disciplina são elementos que estão à sua disposição para levar a cabo seus objetivos. Há tem uma vibe de teimosia, cuidado para não ser inflexível e nem chato demais.

Horóscopo de Aquário

Essa sexta-feira será bem otimista para os aquarianos, então procurem manter uma postura mais animada, alegre e bem-humorada. Deixe as coisas fluírem de maneira mais natural e leve! Quando você aprende a abrir mão da necessidade de controle, você consegue se sentir em maior harmonia consigo e com os outros ao seu redor.

Horóscopo de Peixes

Peixes, esse é um dia para você exercitar mais a sua capacidade de observação! Observe mais as coisas, situações e pessoas ao seu redor. Isso te ajudará a se tornar mais consciente da sua própria vida e das suas próprias ações. Se mantenha tranquilo e cauteloso diante das circunstâncias.